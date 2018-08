Edith Márquez vuelve con su nuevo álbum Contigo

La intérprete mexicana Edith Márquez vuelve después de 7 años con su nuevo álbum pop de temas inéditos, el cual marca el inicio de su tour Contigo, en el escenario del Auditorio Nacional, así mismo señaló que si las agendas lo permiten no descarta volver a compartir el escenario con Timbiriche, quien se encuentra en la recta final de la gira Juntos.



“Aprendí mucho junto con ellos, empezamos siendo niños y que ahora que somos adultos me encantó verlos, nunca les había dicho personalmente lo mucho que los quiero y que les agradezco el haberme dejar compartir grandes escenarios con ellos. No sé, pero si el tiempo no lo permite me encantaría”, comentó la intérprete quien estuvo como invitada en la presentación que la banda dio en Puebla.

La cantante se mostró emocionada en el lanzamiento oficial de su nuevo material discográfico Contigo, el cual está integrado por diez temas y que considera hasta ahora como uno de los mejores álbumes de su carrera ya que para ella, llega en una etapa completamente renovada.

“Me encuentro en un gran momento, estoy disfrutando de lo que está pasando, pues son muchos los años de creer que se podía lograr. Todavía falta mucho por hacer y realizar. Un artista nunca deja de crecer y de conquistar nuevos mercados y creo que estoy en un lugar por el que he luchado, trabajado y me he sacrificado”, aseguró la interprete de Mi error, mi fantasía, quien confesó que los mejores consejos los recibió de Vicente Fernández.

“¿Qué se siente ser el artista más famoso y más querido de México?, yo le preguntaba y él me decía que no sabía si el más famoso pero sí el más querido. Y tiene toda la razón porque como él no va haber otro. Me decía que uno como artista debe de estar preparado tanto para el éxito, como para el fracaso, porque si no tienes una estabilidad emocional y espiritual es cuando el ser humano despega los pies de a tierra”, indicó.

Por lo que, su regreso a la televisión, su concierto en el coloso de reforma el 15 de noviembre próximo y el lanzamiento de su álbum representa un gran triunfo para ella, pues a sus 20 años de trayectoria, lograr una carrera limpia y sin escándalos ha sido gracias a que “Nunca hay que olvidar cómo empiezas y de dónde vienes”.