El actor mexicano Tenoch Huerta estrenará la cinta "Bel canto"

El actor mexicano Tenoch Huerta considera que, a pesar de que desde hace algunos años atrás incursionó en el cine estadounidense, aún no siente que ha dado el “gran salto” y que aún le falta camino por recorrer, pese que aquí en México ha logrado consolidar una trayectoria en la cinematografía nacional.



“No siento que haya dado el salto, todavía, digo es una película nada más. Ya dependerá de ver qué sucede con ella. Obviamente quiero seguir trabajando en la industria americana, pero ya veremos cómo se van dando las cosas”, comentó el histrión, quien reciente mente trabajó en la cinta Bel canto, de Paul Weitz (American pie), en la que comparte créditos con Julianne Moore y Demián Bichir.

A sus 37 años, Huerta ha logrado destacar en el cine mexicano, fue reconocido en 2012 con un premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ariel) en 2012, en la terna de mejor actor, por su por su trabajo en Días de gracia, del director Everardo Gout.

El cinco veces nominado a este galardón aseguró que la gran mayoría de ese tipo premios son “un apapacho al ego”, que aportan gran prestigio dentro del gremio actoral y la industria de cine nacional, sin embargo no es un factor determine que los proyectos posteriores sean redituables.

“Creo que lo que sucedió fue que en ese momento en particular, ese trabajo lo hice muy bien, tan bien que fue acreedor del Ariel. Sin embargo, eso no significa que los trabajos anteriores fueran mejores, ni que los que vengan sean mejores. Es solamente es que ese en particular por el que fuiste premiado está bien hecho”, indicó el actor, quien aseguró que la producción de la serie Aquí en la tierra ya se prepara para las grabaciones de la segunda temporada.

Tenoch Huerta confesó disfrutar del cine independiente, indicó continuará esforzándose para lograr una mayor proyección de su trabajo de manera internacional, descartando rotundamente dejar de hacer cine mexicano. “Al final del día él aquí me crié, aquí me formé y aquí es donde tengo éxito y bajo ninguna circunstancia dejaría de hacer cine en mi país”.