El Oscar es una fiesta, no una competencia: Rodrigo Prieto

Para el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, más que una competencia, los premios Oscar son una celebración, una gran fiesta en la que los integrantes de la industria cinematográfica se reúnen a compartir experiencias y ver los trabajos de otros.

El mexicano recibió su cuarta nominación a este, que es el premio más mediático del cine, por su trabajo en la película Los asesinos de la Luna que dirigió Martin Scorsese, cinta que obtuvo 10 postulaciones.

“Pensar que los premios Oscar son una competencia creo que es equivocado, no puede ser una competencia algo donde no hay un puntaje como si fuera un deporte, donde si salto más alto la valla entonces ganas, ¡no!, simplemente es lo que opinan otros y eso sí ya está fuera de las manos de uno”, afirmó Prieto en una mesa redonda virtual en la que estuvo presente El Sol de México.

“Lo que sí disfruto además es compartir este momento con los colegas, los otros fotógrafos, las otras películas, y también con la gente con la que trabajé y están nominados, tanto por Los asesinos de la Luna como por Barbie (cinta de Greta Gerwig en la que también estuvo a cargo de la fotografía )”, agregó.

Rodrigo Prieto comparte la categoría de Mejor Fotografía con Hoyte van Hoytema por la película Oppenheimer, Matthew Libatique por Maestro, Robbie Ryan por Pobres criaturas y Edward Lachman por El conde.

Esta es la cuarta ocasión que su nombre será pronunciado en la ceremonia del premio Oscar, antes estuvo nominado por Secreto en la montaña (2006); Silencio (2017) y El irlandés (2020), éstas dos últimas de Scorsese.

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro narra el asesinato de miembros de la tribu del condado de Osage, en Oklahoma, en la década de 1920, debido a que encuentran petróleo en sus tierras. El FBI establece una investigación para identificar a los culpables de esta masacre. El filme se encuentra disponible en Apple TV+.

Leonardo Di Caprio FOTO: Cortesía / APPLE TV+

Uno de los motivos por los cuales Prieto se animó a trabajar nuevamente con Scorsese en Los asesinos de la Luna fue debido a que este proyecto aborda la búsqueda del ser humano, desde distintas perspectivas y en todas sus oscuridades.

“Para mí el aprendizaje principal es aproximarse a una historia de un grupo al que tú no perteneces y quieres entender, lo más importante es entrar con honestidad, con humildad también y con respeto, pero al mismo tiempo queriendo retratar dentro de lo posible lo más real, lo bueno y lo malo.

“No solamente decir este grupo ha sido oprimido, entonces son increíblemente lindos, tienen como todo ser humano sus oscuridades, creo que eso también es hacer un retrato fidedigno de una comunidad”, aseguró.

La cinta es protagonizada por Cillian Murphy, quien se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. | Foto: Universal Pictures

UNA LARGA AMISTAD

La amistad entre Rodrigo Prieto y Martin Scorsese es larga, surgió luego de que el director descubriera el trabajo del mexicano gracias al filme Lujuria y traición (2007) del director Ang Lee y lo contactó para conocerlo y ver la posibilidad de colaborar en El lobo de Wall Street (2013).

“Me llamó, fue de un día para otro, yo estaba en Los Ángeles, iba a viajar a una filmación en la India y me llamó mi agente, me dijeron que Martin Scorsese me quería conocer; fue muy agradable, él tiene una personalidad muy bonita, inmediatamente me hizo sentir cómodo, a pesar de lo intimidado que podría yo estar, él me hizo sentir bien, ahí fue donde empezó todo.

“No soy muy cinéfilo, nada qué ver con Scorsese, pero cuando él me cuenta de películas de los años 40, que es una época que le gusta mucho, lo hace con el entusiasmo de un niño, no como un experto en el cine. A mí eso siempre me sacaba de onda, más bien le entusiasma el cine y a mí también, y poco a poco he ido viendo más y más cine, pero el lenguaje cinematográfico es un tópico en el que para mí él es el maestro”, dijo Prieto.

PIDIÓ A SCORSESE OPINIÓN SOBRE PEDRO PÁRAMO

Es tal la admiración, respeto y cariño que el fotógrafo le tiene al director neoyorquino que, incluso, le mostró un avance de Pedro Páramo, película con la que Prieto debuta como director y le pidió una retroalimentación.

“Él vio un corte, porque aún no la termino, aún estoy en edición, le mostré lo que llevaba, por cierto le gustó mucho y me dio unas notas muy particulares, editoriales muy pequeñitas, cuadritos acá, allá y siguió muy bien la historia, le encantaron los personajes, él no había leído la novela”, aseguró.

En su trabajo en esta película, Prieto reconoce que imprimió características de algunos de los directores con los que ha compartido créditos.

“He aprendido de todos los directores con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, sin duda esa influencia está en Pedro Páramo, me doy cuenta inmediatamente, tengo un poco de todos, la pasión de (Alejandro González) Iñárritu, la felicidad de Greta Gerwig, la intensidad de Julie (Taymor), todos están presentes y sí hay planos específicos en mi ópera prima que me remiten a cosas que he hecho con otros cineastas”, reconoció el cinefotógrafo, quien desfilará por la alfombra roja el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se realizará la 76 edición del premio Oscar.