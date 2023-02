Elenco de Casando a mi ex defiende sus ideales en el amor a través de la comedia

A través de la comedia, el elenco de la cinta “Casando a mi ex” busca promover mensajes de tolerancia, respeto, inclusión y, sobre todo, amor al prójimo.

Zuria Vega, Memo Villegas y Juana Arias son los responsables de llevar al público una historia de empoderamiento femenino, en donde sus personajes luchan por sus ideales y defienden sus propios gustos, todo en medio de situaciones cómicas.

“Yo creo que hoy en día estamos reflejando en las películas o en las series lo que estamos viviendo. Como sociedad, tenemos la libertad de expresión como mujer para decir: ‘no me quiero casar o no quiero tener hijos’ o decir: ‘oye, me gusta una chica’ y no pasa nada, ya ni siquiera es algo que se debería resaltar, sino que es algo que ya está pasando. Las cartas están puestas sobre la mesa y este tabú que hemos venido cargando durante muchos años se ha venido destapando cada vez más”, afirmó Juana Arias en entrevista.

El filme aborda la historia de Mariana (Zuria Vega) una organizadora de bodas que no cree en el matrimonio debido a que su mamá siempre fracasó en este aspecto. Al no querer repetir la misma historia de su madre, Mariana decide finalizar su relación con su prometido Luis (Memo Villegas), un repostero con quien trabajaba de la mano en su negocio.

“Me encanta este personaje porque creo que es una chava que, al final, con todos los conflictos que trae, las cosas que no resuelto, tiene muy claro qué sí quiere y qué no. El otro día leía una frase en Instagram que decía: ‘si pones expectativas sobre alguien lo estás condenando a defraudarte y desilusionarte’ y creo que va un poco sobre eso, siempre estamos esperando que la pareja o el amigo va a cambiar por nosotros y dice que no se quiere casar, pero piensas que contigo sí lo hará, y de pronto no, te está diciendo qué quiere y qué no, hay negociables y no negociables.

“Además, me parece interesante que se hayan invertido los papeles y sea el hombre el que juega el rol que normalmente nos hubieran puesto socialmente a las mujeres, me encanta que en esta ocasión el personaje de Luis sea ese tipo de persona que sí se quiere casar y lleva la situación a un lugar en el que ya no hay marcha atrás, escaló un punto en el que no hay retorno”, aseguró Vega.

En la trama, después de un tiempo alejados, el destino vuelve a unir a Mariana y a Luis. Sin aceptar ninguno de los dos los sentimientos que habitan en ellos, cada uno opta por tomar su propio camino, pero por diversas circunstancias ella termina planeando la boda de él.

“Si soy sensible y si soy un celebrador del amor romántico, más allá de los cuestionamientos actuales que me hago acerca del matrimonio, pero sí creo que me inspiré en mí mismo, en el bagaje de pareja y romántico que todos tenemos, más allá de que no comparta la idea de la unión formal, pero sí tengo mucho material en el corazón para haber pensado en Luis”, comentó el actor.

“Este personaje no es que sea un tipo chistoso necesariamente, sino que es un tipo que sí se le ocurrió algo que lo metió en problemas, tiene que ser consecuente en eso, la situación es lo que lo hace gracioso, pero cuando vi la película me di cuenta de que Luis se envuelve en una comedia más por vivir la situación que queriendo ser chistoso”, compartió Villegas.

La película ya está disponible a través de la plataforma de streaming Prime Video en más de 240 países. Tiene el sello de Alebrije Producciones, bajo la dirección de Carlos González Sariñana y producida por Mónica Lozano.