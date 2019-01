Se preserva el legado de Elvis con el show Elvis Live in Concert!

Aunque el 16 de agosto próximo se cumplan 43 años de la muerte de Elvis Presley, el legado y la presencia del llamado Rey del Rock and Roll sigue más vigente que nunca. Priscilla Presley, viuda del ícono de Las Vegas es la encargada de mantenerlo vivo a través de diferentes proyectos.



En los próximos meses, Priscilla tiene en mente algunos planes para homenajear al artista. Entre ellos un proyecto con Baz Luhrmann, director nominado al Oscar por su trabajo en Mouline Rouge!, con quien ya se había rumorado que podría trabajar. “Estamos en pláticas con él para hacer algo. Él es muy estilizado, un tipo de director muy distinto para hacer algo sobre Elvis”, confirmó en entrevista a El Sol de México.



Aunque no detalló si se tratará de una película, Presley dijo que Luhrmann fue elegido porque “él tiene su propia idea sobre Elvis, sobre lo que quiere hacer de su vida y diferentes partes de él. No diré nada más porque es un secreto”, comentó en la entrevista con una risa nerviosa.

Priscilla Presley está de visita en México para presentar el show Elvis Live in Concert!, un espectáculo en que el interprete de Can't help falling in love revive a través de una pantalla gigante que lo trae de vuelta a los escenarios. Para la viuda del cantante, este show es una oportunidad para cumplir uno de los sueños que El Rey del Rock siempre tuvo: tener una gira mundial.

“Elvis nunca en la vida actuó fuera de los Estados Unidos y siempre lo quiso. Su sueño era venir aquí y a todo el mundo; de hecho hablaba con él y preparábamos cosas tres meses antes de que muriera”, comentó sobre este show que se presenta hoy en el Auditorio Nacional.

La productora del espectáculo explica que la idea de presentar un show con una gran orquesta -en este caso la Filarmónica Mexiquense compuesta por más de 80 músicos- tiene que ver con otro anhelo del músico. “Sabía que Elvis siempre quiso cantar de esta manera. Él tenía una pequeña orquesta en Las Vegas compuesta a lo mucho por 18 músicos, pero los escenarios eran muy pequeños como para tener una orquesta completa así”, recuerda.

Aseguró que Elvis tenía el deseo de visitar países como México, a pesar de que



“nunca hubiera pensado el nivel de popularidad que tenía en todo el mundo”. Dijo que la relación del cantante con nuestro país era muy cercana: “Él amaba la música mexicana, era muy fan. Definitivamente este país hubiera estado en sus planes para visitar en una gira, no sería nada raro”.

Y recordó la importancia que México tuvo en su carrera: “Tres actrices mexicanas hicieron películas con él: Katy Jurado, Dolores del Río y Elsa Cárdenas. Él hizo Fun in Acapulco con mariachis ahí; cantó con ellos y ellos le tocaron a él. Recuerdo que él siempre me dijo que la música mexicana y sus intérpretes estaban llenos de alma, de gran corazón y en parte por eso estamos aquí”, dijo.

Elvis Live in Concert! ha tenido presentaciones en grandes escenarios como la Arena O2 en Londres o el Estadio Luna Park en Argentina. Su éxito se debe a que en la pantalla gigante luce la figura de Elvis Presley mientras su voz acompaña los acordes de la orquesta sinfónica como si el músico estuviera realmente sobre el escenario.