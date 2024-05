Fans descubrieron el embarazo de Hailey y Justin Bieber antes del anuncio gracias a estas pistas

Aunque Justin Bieber y Hailey anunciaron hoy que serán padres por primera vez, las fans descubrieron la noticia desde antes gracias a pequeñas pistas que compartían en redes sociales.

Con comentarios como “ojo de loca no se equivoca” aseguraban desde marzo que Hailey Bieber estaba embarazada; sin embargo, la pareja mantenía en suspenso la noticia.

Fue hasta el día de hoy que ambos rompieron el silencio y confirmaron que tendrán un bebé, que, de acuerdo con TMZ, tiene seis meses de gestación.

OMG! Hailey y Justin Bieber anuncian que serán padres por primera vez

¿Cuáles son las pistas que alertaron a las fans del embarazo de Hailey y Justin Bieber?

Las fans comenzaron a sospechar desde marzo sobre el embarazo de Hailey. Pero, la idea de que el cantante de Baby formaría una familia viene desde 2021, cuando la modelo confirmó que ambos compartían la idea de tener hijos en su juventud.

Habíamos hablado de querer casarnos jóvenes, tener una familia joven y construir una vida juntos. Hailey Bieber.

Después, mediante una entrevista para The Sunday Times, en mayo de 2023, Hailey Bieber afirmó que tendría hijos con Justin, pero que su mayor miedo consistía en enfrentar las críticas que le harían a su bebé, pues algunas fans no están de acuerdo con su relación y constantemente atacan a la pareja:

No puedo imaginarme tener que enfrentarme a personas que dicen cosas sobre un niño. Solo podemos hacer lo mejor que podamos para criarlos. Siempre y cuando se sientan amados y seguros. Hailey Bieber.

Con sus declaraciones, los rumores sobre cuando podría llegar el nuevo mini Bieber pararon por un momento, pero se revivieron en marzo de este año ¿la razón?, un Tiktok en el que Hailey compartía su rutina de skincare.

Aunque para cualquier persona le parecía normal, las fans aseguraron que comenzaba a tener la cara hinchada, pues sus facciones habían cambiado; además de que físicamente tenía otros cambios asociados al embarazo como el aumento de peso.

ojo de loca, no se equivoca 🤫🤞🏻

pic.twitter.com/4g0DTzMLoJ — crissti ઇ‍ઉ (@idkcriss16) March 21, 2024

Sin embargo, Hailey Biber rápidamente trató de desviar al ojo público sobre el tema con un post de Instagram en el que presumía el vientre plano. Pese a su intento, las fans seguían con las sospechas y le hacían comentarios como “no puedes aguantar la respiración, es peligroso para los bebés”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Otra pista que indirectamente confirmaron la noticia del mini Bieber fue el cambio de estilo de Hailey, pues ella constantemente utilizaba ropa pegada y de un día para otro optó por outfits oversized. Con lo cual, su Instagram se inundaba de mensajes como “bebé, ya confirma” o “mami, usted si está embarazada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Además, el Coachella aumentó los rumores gracias a que Hailey acudió con una gran chamarra oversized pese al calor del desierto de Indio, California, donde se realizaba el festival. ¿Qué trataba de ocultar?, ahora ya lo sabemos.

hailey bieber's coachella look was iconic! pic.twitter.com/2o8tJmn9lI — 𝓟. (@pradaparisian) April 21, 2024

La pieza clave que ayudó a confirmar el embarazo de Hailey Bieber fue un vestido blanco que usó durante su visita a Brasil, pues dejaba ver la “pancita” característica de un bebé, además de que la modelo ya caminaba como embarazada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jbiebertraacker (@jbiebertraacker)

Finalmente, la Met Gala sumó a las sospechas, “obviamente Hailey y Justin Bieber no fueron al Met Gala porque a ella ya se le debe notar el embarazo” aseguraban las fans.

obviamente hailey y justin bieber no fueron al met gala porque a ella ya se le debe notar el embarazo y no se iban arriesgar a revelarlo aunque ya sabemos que están esperando pic.twitter.com/AmzAbwAOE7 — karla 🏁 (@itskarlatorres) May 7, 2024

Hoy, las fans descubrieron que todos los rumores eran ciertos. Hailey y Justin confirmaron que serán papás.