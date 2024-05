Hailey y Justin Bieber anuncian que serán padres por primera vez

Hailey y Justin Bieber anunciaron que serán padres por primera vez, luego de las sospechas que tenían sus fans desde hace varios días.

Durante la Met Gala, las redes sociales se llenaron de comentarios de seguidores de Hailey y Justin, con sospechas sobre su ausencia, una de ellas fue que probablemente no llegaron al evento porque darían la noticia de que esperaban a su primer hijo o hija.

Sin embargo, ninguno de los dijo algo al respecto hasta este jueves, cuando con una tierna galería de fotos en su cuenta de Instagram, la modelo compartió las primeras imágenes de su embarazo junto al cantante canadiense Justin Bieber. OMG! Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de amenazas de muerte: quiero que todo esto pare

En las imágenes ella lleva un vestido de encaje blanco y una mascada del mismo color que le cubre la cabeza, mientras que Justin lleva una sudadera y pantalón negros con una players blanca.

Además, en su galería hay un par de videos donde parece que ambas celebridades leen algo de una hoja, en lo que podría ser una ceremonia de renovación de votos.

Al festejo se han sumado personalidades como Paris Hilton, quien los felicitó con un "Congratulations love" en los comentarios de la publicación.

Justin Bieber y Hailey se casaron en julio de 2018 y desde entonces han permanecido juntos.

Fans de Hailey y Justin Bieber reaccionan a la noticia

En X, antes Twitter, las seguidoras de ambos famosos se mostraron conmocionadas ante la noticia que solo confirmó sus sospechas. La mayoría acompañaron sus sentir con memes que les ayudan a procesar la noticia.

Claro que estoy feliz por ellos, pero mi niña interior sigue un poco en shock



Justin va a ser papá

Aunque la noticia no fue tomada de manera negativa, para muchas seguidoras de Justin es difícil aceptar que ya no tiene 16 años.

justin va a ser papá

como que justin va a ser papá si solo tiene 16 años