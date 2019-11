Emilio Osorio logra disco de oro en su debut

En su concierto #PerfectoTour en el Plaza Condesa, Emilio Osorio no sólo recibió Disco de Oro por ventas de 30 mil copias de su álbum debut Emilio, también le cantaron Las Mañanitas por su cumpleaños 17, en la interpretación de Pablo Montero y coro de los artistas de la telenovela Soltero con hijas.

Poco más de hora y media en el escenario, Emilio con varios cambios de prendas en colores blanco y negro interpretó y bailó 15 canciones, abriendo con los temas Juegos de amor para seguir con Cerca de mí y Viernes.

Ante cientos de adolescentes y jóvenes que no dejaban de grabar por medio de sus celulares, entre la audiencia, también recibió las aplausos de su mamá Niurka Marcos, con quien compartió la partida del pastel en forma de guitarra.

Y para interpretar Llegaste a mi vida, Emilio llamó al escenario a Yahir, con quien compartió créditos en la telenovela Mi marido tiene familia. Públicamente Yahir reconoció que nació una estrella mexicana de la música (Emilo).

Por su parte Juan Osorio, papá y mánager de Emilio en charla posterior con El Sol de México dijo: "En cinco años me retiro. Ya tengo lo suficiente para retirarme de la producción de telenovelas. Y me ocuparé de Emilio de tiempo completo y a viajar a fin de disfrutar lo que he logrado y cuidar de su carrera".

Otro de los invitados en el escenario fue Joaquín Bondoni (Aristemos), con quien a dueto interpretaron Si me dices que me quieres, Amor valiente, Es por ti y Labios de miel.

Como si se tratase de unas escenas perfectas de telenovela con el sello Juan Osorio, desfilaron todos los artistas de Soltero con hijas –a excepción de Gabriel Soto e Irina Baeva-, para reiterar su apoyo hacia Emilio, de quien sostuvo Pablo Montero: "Lo conozco desde que nació y ahora verlo crecer en la música es un doble orgullo para mí el reconocerlo".

Emilio agradeció el apoyo de sus fans, muchas provenientes de los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Estado de México quienes pernoctaron durante tres días previos a la noche del concierto #PerfectoTour del que faltan fechas por realizar en suelo mexicano en lo que resta del año, para después en febrero 2020, presentarse en Perú.