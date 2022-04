En Debate | Bofetada en los Oscar, ¿bien o mal?

Tiffany Haddish

Actriz

“Cuando vi a un hombre negro defender a su esposa. Eso significó mucho para mí. Como mujer, que ha estado desprotegida, que alguien diga: 'Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca, déjala en paz', eso es lo que se supone que debe hacer tu esposo, ¿verdad? Protegerte”.

Miguel Lorente

Analista de medios

“La agresión de Will Smith a Chris Rock forma parte de la construcción machista de la masculinidad. No deja que sea su mujer, Jada Pinkett, la que decida qué hacer y responda ante el comentario de otro hombre. Responde con violencia como se espera de un hombre, podría haber reaccionado subiendo al escenario y tomando el micro para cuestionar la conducta del presentador, pero opta por agredirlo directamente sin mediar palabra”.





José Elías

Coordinador del grupo de humor del Colegio de Psicólogos de Madrid

“Todo ha sido exagerado. Lógicamente no está bien hecho, pero sabe que en una gala de los Oscar pueden darse ese tipo de bromas. Se argumenta eso porque se da la circunstancia de que ella es la que reacciona antes con su gesto, pero simplemente él no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Paula Roig

Psicóloga y psicoterapeuta

“Se mezclan muchas variables en esto. Está el fondo de proteger a la mujer, de esta sociedad patriarcal; pero esto también habla del estado emocional en el que debe estar Will Smith. Quizás es tanto el ‘a quién están insultando’ como ‘qué se le mueve’ cuando ocurre esto y ’cuánta rabia acumula”.





Octavio Salazar

Catedrático de la Universidad de Córdoba y experto en masculinidades

"El chiste que se hizo no es que fuera de mal gusto, era lo siguiente, absolutamente machista e impresentable. Pero lo más llamativo es esa reacción violenta, en ese contexto, en ese escenario y ante millones de personas, por parte de un sujeto con un gran poder de seguimiento. Es todo una paradoja tremenda. Luego la reacción, los aplausos, que no se haga ningún cuestionamiento por parte de quienes estaban presenciando aquello".





Bernardine Evaristo

Escritora y ganadora del premio Booker

"Apenas el quinto hombre negro en casi 100 años en ganar un Oscar por un papel protagonista masculino, y el primero en 16 años, recurre a la violencia en lugar de utilizar el poder de las palabras para aniquilar a Chris Rock. Luego afirma que Dios y el amor lo obligaron a hacerlo".

Mia Farrow

Actriz

“Fue el momento más feo los Oscar, pero fue sólo una broma. Las bromas son lo que hace Chris Rock (...) Esta fue una broma suave para él. Y amo a GI Jane".





Judd Apatow

Comediante

"Parece que el plan de Will Smith para que los comediantes y el mundo no hagan bromas sobre él no va a funcionar. Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza".





