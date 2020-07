En debate | Conciertos en auto… ¿buenos o malos?

Los organizadores de eventos musicales están probando nuevos modelos de conciertos presenciales, más pequeños, que permiten el distanciamiento social...

George Couri | Representaciones artísticas Triple 8 Management

“Se agotaron nuestros boletos para una serie de cuatro conciertos titulada Concert in Your Car (Concierto en tu automóvil) con los Rangers y tuvimos que añadir más presentaciones. En total, se han vendido 3 mil 200 entradas. El impulso determinante para mí es demostrar que puede funcionar. Podría darle a la gente esperanza de que esto pueda repetirse una y otra vez en distintos lugares”.

Mick Marcy | Guitarrista de Moderatto

“Estamos ante una situación inédita en la que debemos analizar todas las alternativas, pero sobre todo queremos divertirnos, porque así nació Moderatto, con esa convicción, El escenario será mucho más grande que de costumbre porque incluso necesitamos respetar la distancia entre nosotros como banda. Ya no nos vamos a poder juntar a hacer nuestros juegos, habrá que meterle creatividad. Esto también es un reto para nosotros porque nos ha llevado a reinventarnos”.

George Finkler | Fan irlandés de conciertos musicales

“Esto apesta. En un auto no puedes bailar, no puedes moverte. Estás encerrado horas con otras personas que, aunque sean tus amigos, están demasiado cerca y sentados como para tener una experiencia real de concierto. Tal vez sirva para mirar una película, pero no para un concierto masivo”.

Keith Urban | Músico de country

“Toqué en un auto-teatro en Tennessee la semana pasada con una producción y equipo reducidos. Creo que la industria del espectáculo acogerá en un futuro cercano más conciertos de este tipo, pero con una mayor capacidad. No es lo ideal, pero es lo que se puede. Espero que sea el inicio de una fiesta musical de aparcamiento interminable”.

Jorge Boss | Productor musical argentino

“Entiendo los riesgos del Covid-19, pero las recomendaciones de la OMS para conciertos son inviables: mudar eventos al aire libre, limitar la asistencia, espaciar a la gente, tomar la temperatura a participantes y personal, colocar estaciones de gel antiséptico y realizar limpiezas adicionales. No habrá siquiera comida ni mercancía a la venta para reducir el contacto entre la gente. Esto no va a generar dinero en principio”.

Melissa Carbone | Directora ejecutiva del Tailgate Fest

“El Tailgate Fest en California ya demostró que el concierto centrado en autos era una opción viable desde antes de la pandemia. En este festival los fans son exhortados, desde hace tres años, a ver los recitales desde sus casas rodantes, camiones y automóviles. Este año se implementarán muchos cambios en el festival debido al coronavirus, incluyendo retirar un área de admisión general y una fiesta VIP en una piscina; anticipamos una caída en la asistencia respecto al año pasado, cuando recibimos a 25 mil personas”.

Mads Langer | Cantante danés

“Acabamos de ofrecer un concierto para 500 personas a las afueras de Aarhus, la segunda ciudad de Dinamarca. Todas ellas asistieron desde sus coches, en una enorme explanada habilitada para la ocasión. Las autoridades locales quedaron muy satisfechas con la experiencia, al reavivar la vida cultural sin contacto masivo. Nos fue bien. Creo que este es el futuro de la industria”.

Montgorock Xàbia Festival | Organizadores

“Los conciertos en autos no funcionarán. Hemos propuesto como alternativa un nuevo formato de festival llamado Sistema Makro, que consistiría en la parcelación de pequeñas zonas o palcos de 150 m2 acotados por un vallado de 1.50 metros de altura. Cada palco tendría un número limitado de aforo de 50 personas. Habría un arco de admisión en la entrada de cada palco, por el que sólo es posible pasar con una pulsera electrónica que daría acceso a cada usuario correspondiente sin posibilidad de acceso a otros. Este sistema llevaría el conteo de los asistentes que hay en cada palco, así como los que entran y salen en cada momento. Cada cuatro palcos, contaría con una barra central que daría el servicio de la bebida”.

