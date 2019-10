Enrique Guzmán sigue en el top de ventas con Se Habla Español

Orgulloso, Enrique Guzmán celebra que en la dinastía familiar hace cinco semanas nació Apolo, su primer nieto varón. El cantante ya tiene cuatro nietas y al ser abuelo por quinta vez, gracias a su hijo Luis Enrique Guzmán y su esposa, confirma que su estirpe tendrá continuidad y está ansioso porque más adelante se dará el bautizo del bebé y bien podrá realizarse el encuentro familiar con doña Silvia Pinal.

Una hora previa a su concierto Se habla español en el escenario del Auditorio Nacional la noche del pasado jueves, se reunió con El Sol de México para hablar acerca de su álbum homónimo, con el cual, recuerda, “me mantuve por 14 semanas consecutivas en primer lugar en ventas, dentro de los cinco meses en que se lanzó la producción al mercado físico y digital, en ambos formatos. Espero lograr el Disco de Oro”.

Se habla español, el concierto, tuvo de madrina como lo confirmó el propio Enrique Guzmán, a la actriz y cantante Angélica María y contó con la presencia a través del video de Paul Anka para el dueto del temaTu cabeza en mi hombro y al desaparecido Juan Gabriel, con Uno de tantos, de quien recordó, "tenemos más canciones de él para mí, para incluirlo en otras producciones y sé que él va estar conmigo esta noche”.

El pasado 10 de mayo, el reconocido cantante lanzó Se habla español, el álbum que lo regresó al mercado discográfico después de más de tres décadas de no grabar y que contiene duetos con su hija Alejandra Guzmán, Kalimba, Edith Márquez, Emmanuel, Paul Anka y Angélica María.

Antes de salir al escenario, el intérprete de Payasito reconoció en entrevista que aún siente nerviosismo por enfrentar al público: “Tengo felicidad pero también preocupación por todo lo nuevo que vamos a hacer frente en esta ocasión y también nervios, pero no se ven tanto”.

El intérprete de la época dorada del rock and roll, mostró una segunda preocupación por lo que pueda suceder entre sus hijos, de dos madres distintas, cuando él muera, tal y como lo hizo saber en la charla.

“Algunas cosas me alarman, me preocupan, como para decir, 'no me quiero morir', 'no quiero que haya broncas entre mis hijos y que vayan a empezar en ese momento'. Aunque sé que no hay de qué preocuparme, mi familia es estable y son gente cariñosa y gente bien, yo no tengo separadas las familias”.

Aunque parco en hablar de su nieta Frida Sofía, se le cuestionó si la invitaría a futuro a hacer un dueto con él, ahora que dice que ya casi tiene listo el álbum Se habla español volumen 2:

“No sé si tenga voz o no. en cuanto sepamos, si es famosa ya hablaré de ella. La primera persona que me sorprendió con un disco fue Alejandra. Lo vi terminado grabado en España, así tiene que venir de Frida, igual que traiga un disco, sí es que puede. Tendrá que demostrar su talento antes, hace mucho escándalo, habla mucho, pero todavía no vemos nada de aquí (señala la boca) y de acá (señala la cabeza), falta más cabeza. No, no está bien, tiene 27 añitos, tendrá la enfermedad de la juventud, que se quita con el tiempo”.

Finalmente, Enrique Guzmán, confirma que continúa en teatro con el personaje de Herodes en Jesucristo Superestrella, que se encuentra de gira por el interior de la república y regresará a la capital en diciembre, combinándolo con sus conciertos.