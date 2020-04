Estefanía Hinojosa cambia su estilo de vida por pandemia

Empezaba el confinamiento generalizado de la población cuando las actrices de la telenovela Como tú no hay dos enfrentaban la crisis cumpliendo sus últimos llamados en Televisa San Ángel.

Estefanía Hinojosa, quien interpreta a Fabiana, tiene una visión diferente del problema, pues mientras ella está resguardada, aplaude de lejos la labor de su familia que se dedican a la medicina y radican en Monterrey.

“Mi último día de grabación fue el 18 de marzo, yo terminando llegué a mi casa a encerrarme literalmente, así que estoy en cuarentena voluntaria desde hace casi un mes, viviendo de una forma diferente esta pandemia porque mi familia está en Monterrey y todos son médicos, ellos siguen trabajando al pie del cañón, por supuesto tomando prevenciones de sanidad altísimas y con el protocolo de seguridad bastante claro, entendiendo que el trabajo se va a venir más intenso en los próximos días, así que trato de estar siempre en comunicación ellos”, confesó.

Inspirada en la labor de su familia, la actriz pone su granito de arena para apoyar las situaciones complicadas que va atravesando el país.

“Desde el 2017 que fue el temblor ya hemos vivido dos cosas muy fuertes que nos ha marcado, pero que también nos han movilizado como sociedad y ahora esta cuarentena es para proteger a los demás porque uno se queda en su casa de forma voluntaria no para protegerse a sí mismo, estás protegiendo a los demás, a la gente más vulnerable, la mirada hacia el otro es lo más importante”, aseguró.

Claudia Martín, quien personifica a Natalia, en la producción que protagoniza Adrián Uribe, dice que está satisfecha de que las grabaciones hayan terminado antes de que la cuarentena fuera obligatoria.

“Afortunadamente pudimos concluir la novela el 18 de marzo, íbamos a terminar tres días después y fue cuando apenas empezó la situación, aquí no se había dado ni siquiera la cuarentena, entonces la producción se apuró no sé cómo le hizo y terminamos antes”, declaró

La oaxaqueña confesó cuál es su modo de vivir la cuarentena, luego de haberse casado el pasado mes de noviembre de 2019 con el productor Andrés Tovar.

“Estoy cuidando de la casa hay cosas que nunca había hecho, estoy cocinando, limpiando, lavando la ropa, trapeando, entre otras labores. Andrés mi esposo cuando llega de grabar Sale el sol, también me ayuda, porque él desafortunadamente no ha podido parar y hemos hecho este nuevo estilo de vida parte de nosotros, en lugar de estar agobiados nos ocupamos en cuidar la casa, imagínate que hay regalos de la boda que todavía no hemos abierto”.

Mayra Rojas es Dora Sánchez en esta producción, la cual no ha sufrido ningún problema derivado del aislamiento social con sus niveles de audiencia según palabras de la actriz.

“Tengo muy buena referencia de cómo nos ha ido desde que arrancamos, no tanto por la pandemia, yo no creo que tenemos un horario muy bueno y eso nos da la oportunidad de que la gente esté en casa viéndola, claro que ahorita por obligación o por recomendación hay que estar encerrados en casa y eso nos da la oportunidad de que la gente vea la telenovela en familia, los números son muy buenos y está por estrenarse en los Estados Unidos entonces creo que la audiencia se irá creciendo conforme pasa el tiempo”, compartió.

Rojas quien tuvo que frenar castings, una obra de teatro cuyo libreto ya tiene en mano y la apertura de una clínica de control de peso, tiene que cuidarse no solo a ella si no a sus hijos del Corona Virus.

“Mis hijos no están saliendo de la casa, yo soy la que ha tenido que salir de vez en cuando al súper obviamente tomando las medidas recomendadas de limpiarse las manos, mantener la distancia y afortunadamente no ha habido ningún caso en la familia que nos tenga en preocupación, algunos amigos sí han tenido la mala suerte de contagiarse pero por fortuna la van librando bien”

Mientras Como Tú No Hay Dos sigue al aire, sus actrices aprovechan para resguardarse, estar en contacto con los que aman e incentivar sus lados creativos. Las actrices cerraron sus entrevistas confesando que es lo primero que harán cuando termine el encierro; Mayra Rojas vivirá al lado de sus hijos, unas vacaciones por la Riviera Maya que tuvo que posponer, Estefanía Hinojosa volverá a vivir lo que ella considera pequeños detalles que hacen la vida especial como ir al cine, visitar a sus amigos y tomar un café en su establecimiento favorito, por otro lado, Claudia Martín buscará nuevas oportunidades de trabajo.