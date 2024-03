Eugenio Derbez recuerda con cariño a Don Camerino P. Luche: "No sabes cómo me dolió"

Eugenio Derbez lamentó el fallecimiento del actor Juan Verduzco, quien dio vida al magnate “Don Camerino” en la “Familia P. Luche”, murió la tarde de ayer a los 78 años de edad.

En entrevista con El Sol de México, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” compartió que su amistad data de varios años antes del programa: “Lo quise mucho, lo conocía desde antes porque hacía mucho teatro con mi mamá (Silvia Derbez). Desde que yo tenía 12 años iba a la casa, lo veía constantemente en reuniones de la familia. Era como parte de mi familia”, compartió el protagonista de la "Familia P. Luche".

Juan Verduzco apareció también en otras producciones como “Pobre niña rica”, “Destilando amor”, “Por siempre mi amor”, “La gata” y el “Dr. Cándido Pérez”, pero su rol de “Don Camerino” fue el más entrañable de su carrera.

Despedidas del elenco de la Familia P. Luche hacia "Don Camerino"

Por medio de las redes sociales otros actores de la serie, como Consuelo Duval, Bárbara Torres y Luis Manuel Ávila también despidieron a su compañero.

Eugenio Derbez colocó un video donde recopiló algunas de las escenas que compartió con el histrión, quien interpretó a su jefe y dueño de media Ciudad Peluche en la ficción.

Qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Media Ciudad Peluche hoy se queda sin “Don Camerino”. QDEP 🙏🏻 pic.twitter.com/0ipLnhE79o — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 5, 2024

El también productor se pronunció triste por la muerte repentina: “La verdad es una tristeza que se haya ido. No sabes cómo me dolió, me enteré ayer apenas bajando del avión”, agregó.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Juan Verduzco, pero sus fans se han sumado a las condolencias por medio de imágenes, e incluso memes, con los que hacen homenaje a su legado actoral.