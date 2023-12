Radical, de Eugenio Derbez, se corona como la película más taquillera

Radical, la cinta producida y protagonizada por Eugenio Derbez, se corona como la más taquillera de este año, alcanzando 3.1 millones de espectadores y 199 millones de pesos en ingresos, de acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Y fue justo esta película una de las más premiadas en la edición número 19 de los premios Canacine, llevándose galardones en categorías como Película más taquillera, Mejor Actor para Derbez y Mejor Película.

Aunque el comediante no asistió a la gala que se llevó a cabo este martes en la colonia Centro de la Ciudad de México, sí mandó un video agradeciendo el apoyo recibido para este filme.

“Me da mucho gusto porque estar nominado junto a actores que respeto tanto para mí es un honor, especialmente porque toda la vida quise hacer cine y siempre se me hizo muy difícil. Este es mi primer estelar dramático y me da gusto que sea la película con la que me lleve el premio; respeto tremendo a todos los actores de drama, me hace sentir muy honrado, gracias por el premio y esto me motiva a seguir creciendo y explorando el drama, sin dejar la comedia”, expresó Derbez.

Esta es la lista de los ganadores de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica: