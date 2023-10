Evanescence celebra un emotivo regreso a CDMX

Entre gritos, aplausos y una que otra lágrima, fue como las personas que se dieron cita en el Teatro Metropolitan recibieron a Evanescence, en su regreso a la Ciudad de México tras 11 años de ausencia.

Con su potente voz, la vocalista Amy Lee arrancó el show con "Broken pieces shine" y "Made of stone". "Ciudad de México, vamos a pasarla increíble está noche. ¿Están listos?", dijo la cantante, con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.

"Finalmente estamos aquí. Y vaya que lo hemos intentado, pero a veces hay fuerzas que juegan en tu contra. Pero si lo sueñas y te mantienes firme, puedes hacerlo", agregó, haciendo alusión al incidente que sufrieron en su última visita.

Cabe recordar que la última vez que tenían agendado un concierto en la capital, dentro del marco del festival Knotfest, no pudieron presentarse debido a fallas en la logística del evento, y la cancelación derivó en actos vandálicos y la quema de su batería en pleno escenario.

Foto Cortesía: Liliana Estrada | Ocesa

El mal sabor de boca que dejó aquella experiencia quedó atrás, pues tanto la banda como los fans continuaron celebrando con un viaje al 2003, recordando "Going under", perteneciente a "Fallen", su álbum debut.

"Amy, Amy, Amy" gritaban los fans, quienes durante todo el show permanecieron de pie, algunos de ellos saltando, otros moviendo los brazos, pero todos compartiendo el sentimiento de euforia y nostalgia.

El show continuó con "Take cover", un medley conformado por "Lose control", "Part of me" y "Never go back". "Tuvieron mucho tiempo para aprenderse la letra de esta canción, espero escucharlo", dijo la cantante antes de interpretar "Call me when you're sober".

Foto Cortesía: Liliana Estrada | Ocesa

Enseguida se sentó en el piano para interpretar "Lithium", que fue una de las más coreadas de la noche, y "Far from heaven". El pasado y el presente se mezclaron al sonar "Better without you", "Imaginary", "Wasted on you" y "The end of the dream".

"Te amamos", dijo la estadounidense en español, desatando una ovación. Pero no sé limitó a decir esa frase en nuestro idioma, pues de vez en cuando dejaba salir un "muchas gracias", que emocionaban a los fans.

A continuación siguió un segundo medley, está vez "Haunted", "My last breath", "Cloud nine", "Everybody's fool" y "Whisper". La artista lanzó un mensaje de aliento a sus fans, relacionado con "Blind belief", tema que cantaron enseguida y cuya letra fue inspirada en el testimonio de un sobrevivente de abuso sexual.

"No dejen que nadie hable por ustedes. Sólo ustedes pueden hacerlo. A veces pueden pensar que sus voces no valen, que no importan, pero es una mentira. Nunca lo crean, vamos a pelear por lo que vale, estamos juntos en esto", dijo.

Foto Cortesía: Liliana Estrada | Ocesa

Tras cantar "Blind belief", Amy agradeció las muñecas mexicanas artesanales que algunos fans le lanzaron, y las colocó encima del piano sentadas una al lado de otra, el cual también estaba decorado con la bandera de nuestro país.

"Ciudad de México, ha pasado mucho tiempo. Muchas gracias por todos sus regalos. Este año se cumplen 20 años del lanzamiento de nuestro primer disco, muchas gracias por seguir aquí con nosotros".

Lee nuevamente se acercó a su piano para cerrar el show con "Blind belief", "My inmortal", el cual provocó que algunas personas derramaran un par de lágrimas, y "Bring me to life", el éxito que los llevó a la fama.