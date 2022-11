Fallas entorpecen show de Danna Paola

En su primera noche en el Auditorio Nacional como parte de su XT4S1S tour, Danna Paola

sufrió problemas técnicos de luz y sonido por casi media hora, lo que obligó a la cantante a improvisar.

Fue durante el tema “El triste”, homenaje a José José cuando los problemas comenzaron. Empezó a platicar sobre la tristeza y la forma en cómo ella ha superado la depresión; sin embargo, seguía el silencio sobre la tarima, pero no en su público quienes gritaban su nombre por todo lo alto.

“¿Qué pasó?, ¿qué sigue?, ¿que hacemos?”, exclamó la cantante, quien decidió acercarse a su público a firmar artículos como banderas y tomarse fotos con los que estaban hasta adelante, incluso le dio tiempo para subir a un niño de nombre Ian con quien cantó un poco de la canción “Nada” y hasta el tema “Mundo de caramelo” cantó, ese sencillo que omite en muchos de sus shows.

“Hoy se nos fue el sonido, pero nada nos tira aquí seguimos”, expresó la anfitriona, previo a promocionar su nuevo sencillo “De mi enamórate” a dueto con Juan Gabriel.

Hace unos días, en su show de Guadalajara, la intérprete sufrió un accidente mientras presentaba una coreografía; el saldo fue su ojo izquierdo inflamado, al grado de finalizar el concierto vendada.

En esta ocasión, en ninguna de sus coreografías tuvo algún inconveniente, incluso hasta bromeó de lo sucedido, durante su largo tiempo de ausencia de sonido.

“Este es el segundo show del tour. Abajo del maquillaje traigo un ojo morado porque lo di todo, pero para mí abrazarlos esta noche desde aquí me hace ser la persona y artista que soy.

“Estamos aquí para disfrutar, para pasarla bien y si nos hacen daño que vayan y chinguen a su madre porque si nos caemos, nos levantamos”, aseguró.

Tras la gran pausa, el show retomó su camino y siguió la fiesta.

Ya sea como una emoción o como una droga, el objetivo de Danna Paola era el mismo: llevar a su público a un estado de plenitud máxima.

Como fármaco, el éxtasis dentro del cuerpo humano funge como un estimulante que puede generar alucinaciones, pero en el show de la joven de 27 años, nada era ficticio, todo era real; al menos en lo que ofreció este miércoles en el Coloso de Reforma ante 10 mil personas.

“Auditorio Nacional. ¡Buenas noches!, sean bienvenides todes al XT4S1S tour. Se está logrando, no puedo creer que ya llegó esta noche, estoy temblando de verdad.

“Hace cuatro años exactamente decidí hacer música, decidí confiar en mi arte y en mis historias y ustedes confiaron en mí y estamos en mi primer Auditorio solita, es un sueño hecho realidad“, dijo la artista sobre el escenario en el inicio.

El show comenzó en punto de las 21:00 horas. Las luces del recinto se apagaron, sólo estaban prendidas las dos pantallas laterales y la magna trasera que complementaron su escenografía, así como una resbaladilla en forma de cruz.

“Mía” fue el tema con el que abrió su espectáculo; los gritos no se hicieron esperar. Ella luciéndose con un vestuario plateado y una capa negra, acompañada de diez bailarinas uniformadas en negro.

La primera parte del evento, además de fiesta, también fue una oda al amor, una invitación al público a ser quien realmente es, sin limitaciones ni etiquetas y los temas que lo demostraron fue “TQ y ya” y “Sodio” en donde el público aprovechó para sacar banderas de la comunidad LGBT+.

“Una de las clsss que me propuse si tengo posibilidad de hablar de algo que he aprendido recientemente es sobre el amor, todos merecemos un amor lindo, pero el amor empieza en uno mismo, en donde tú quieres que empiece, desnudarte por completo en alma, sin filtros, ni prejuicios y entregarte a esa persona. El amor no duele, duele todo lo que confundimos con amor.

“El knockout me dejó heridas graves, pero me siento más plena que nunca, me siento feliz y muy enamorada. El amor es una elección, uno tiene que amarse a uno antes de amar a los demás, todos merecemos ese amor siempre y cuando quieras y decidas tenerlo en tu vida”, contó.

Temas como “A un beso”, “Amor ordinario” completaron el setlist; . Sin embargo, los éxitos “Mala fama”, “Oye Pablo” y “Calla tú” fueron las más coreadas por las jóvenes, quienes no se limitaron a moverse a los pasillos y recrear un poco de las coreos de la anfitriona.

El espectáculo tuvo algunos saltos de tiempo, sobre todo al momento de interpretar el tema “El primer día sin ti”, que se popularizó en el melodrama Atrévete a Soñar (2009). Y fue en ese tema que, lo que ya se ha adoptado como una tradición, le aventaron un Dr Simi vestido de Sherezada, lo que provocó ligeras lágrimas. Las whistle notes no faltaron al finalizar la canción.

Hubo momentos en los que la energía estalló como cuando interpretó los primeros versos de “Noche de sexo” cover de Wisin y Yandel para luego conectarlo con “Cachito”.

Y el tema que más género euforia fue “Agüita”; al final, para todos fue una noche loca, como reza una de las estrofas de su popular canción “XT4S1S”, con la que cerró su espectáculo de hora y media.