Fallas técnicas opacan show de Placebo en Cdmx

Aunque comenzaron con gran actitud y su espectáculo se desenvolvía muy bien, una hora después de haber iniciado, el grupo tuvo que parar la presentación debido a algunos problemas técnicos que se presentaron, lo que impedía continuar filmando el show.

Sigue leyendo: The Dark Side of the Moon: 50 años del lado oscuro

“Tenemos un pequeño problemita y es porque esta noche estamos filmando el show. Vamos a arreglar esto rápido, no se preocupen, así es la música en vivo”, dijo el vocalista Brian Molko, sobre el entarimado.

Fue después del tema “Try better next time” cuando experimentaron los inconvenientes. En un principio tanto Molko como Stefan Olsdal permanecieron sobre el escenario, sin embargo, al ver que no se podía remediar tan rápido decidieron mejor irse tras bambalinas.

El público se molestó, incluso estuvieron silbando para que retomaran el espectáculo; pasado un poco el enojo, la gente encendió la luz trasera de su celular, lo que iluminó el recinto y después se organizó la famosa “ola”, en la que todos colaboraron.

Únicamente fueron 10 minutos los que permanecieron silenciados; el problema fue con el piano que utilizarían para los temas “Too many friends” y “Went Missing”.

Independientemente del problema, Placebo inyectó de energía a miles de asistentes

Molko y Olsdal llevaron a su público a un punto en donde lograron sacar muchas de sus emociones. Fue a través de diferentes movimientos de cuerpo, brincos y saltos como los asistentes expresaron su sentir frente a la banda británica que se presentó en tierras mexicanas como parte de su World Tour.

En punto de las 21:00 horas, la agrupación salió al escenario. En medio de la euforia de los asistentes, Brian fue el primero en ocupar su posición. El escenario se iluminó en colores amarillos; en las dos pantallas externas se proyectó el rostro del vocalista, mientras que en las otras 12 pantallas verticales lucieron algunos gráficos de momentos pasados del grupo.

Temas como “Forever chemicals”, “Beautiful James”, “Scene of the crime” y “Hugz” fueron los primeros en sonar.

“¡Cuánta gente está noche. No lo puedo creer!, ¡Gracias!, mi nombre es Brian y el nombre del grupo de rock es Placebo”, dijo el vocalista en español.

Gossip Rise Against llega a México con Nowhere generation, una crítica al sueño americano

“Es una noche muy especial para nosotros, esperamos que disfruten esto que hicimos para ustedes. Estamos todos con energía aquí”, agregó.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Placebo interpretó “Happy Birthday in the sky”, que dedicó a su hermano.

Otro fue cuando cantaron “Song to say goodbye” y “Come Undone” en la que muchos levantaron sus dispositivos móviles y captaron el momento.

A pesar de que en diferentes ocasiones la banda ha sugerido no hacer uso de celulares dentro del concierto, con el fin de crear un momento más íntimo, así como brindar una experiencia única y libre de distracciones, los asistentes hicieron caso omiso y en todo momento hubo teléfonos grabando algunas canciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Twin Demons”, “Surrounded by spies” y “Bionic” completaron el setlist.

Luego de casi dos horas de concierto, la agrupación formada en Londres en 1994 y que está por celebrar tres décadas de trayectoria, finalizó con temas como “The bitter end” e “Infra-red”.