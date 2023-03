Rod Stewart regresa a México: ¿qué día se presentará gratis en la Feria de San Marcos?

El artista Rod Stewart regresará a tierras mexicanas con una presentación gratuita en la Feria Nacional de San Marcos 2023 en Aguascalientes el próximo domingo 23 de abril. En este evento comparte cartelera con más artistas como Danna Paola y Belinda.

Para estas presentaciónes que se llevarán a cabo del 14 de abril al 7 de mayo en el Foro de las Estrellas, deberás preveer el tiempo, pues se tendrá un aforo limitado para el evento.

Esta no será la única presentación del exintegrante de The Jeff Beck Group, pues también puedes ajustar tu agenda para verlo, aunque no de manera gratuita, en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el viernes 28 del mismo mes.

El músico es uno de los más esperados en dicha Feria en Aguascalientes, pues la última vez que pisó México para tocar sus grandes éxitos fue en 2017 con su gira "Hits" y antes de esa fecha, fue en 2012 cuando agotó entradas en el Auditorio Nacional.

Su visita a México también se da luego de que rechazara una fuerte suma de dinero para presentarse en el Mundial de Qatar en 2022 argumentando que no podía hacerlo por "razones morales".

La tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes tiene más de 180 años de historia en donde se ha ofrecido una amplia muestra de cultura, arte, actividades y todo tipo de espectáculos.