Fela Domínguez cumple su sueño y conquista el Metropólitan

Para Fela Domínguez pisar un recinto como el Teatro Metropólitan era un sueño desde que inició su carrera. Y está noche se materializó, con la presentación de la gira "Con todo y caos" en la Ciudad de México.

Temas como "Caos", "Por salir de casa", "Días malos" y "No me duele", pertenecientes al disco que da nombre a la gira, así como convers de temas como "I will always love you", conformaron el espectáculo.

Encabezados por Carlos Rivera, quien apareció para cantar a dueto "¿Cómo pagarte?", los invitados especiales no faltaron. La primera fue una cantante llamada Raquel Sofía, quien se le sumó en "Él".

A ella le siguió una joven llamada Paula, quien se ganó por medio de Tik Tok la oportunidad de cantar junto con Fela un cover del tema "Sirena".

"Los que están presentes esta noche son los que creyeron en mí", expresó la cantante.

"Está noche van a pasar tiempo en mi cabeza, que es todo un caos. Les voy a contar algunas historias de las canciones. Canten lo que se sepan, lloren y disfruten", agregó.

Los fans aprovechaban los silencios para gritarle "Te amo", y con gran humildad ella respondía "Yo también", a cada voz que alcanzaba a escuchar.

Fela se tomó un momento para hablar sobre la ansiedad que padece, e invitar al público a no tener miedo de hablar sobre su salud mental.

A todos aquellos que ha batallando con un problema similar, les dedicó "Debajo del agua". La emoción fue demasiado intensa para desahogarla en la canción, y al terminar se vidriaron sus ojos.

Unos problemas técnicos con el sintetizador, la llevaron a compartir con su público una dinámica de canto, que sirvió como ensayo para la grabación del tema "Don't worry", que la cantautora realizó completamente en vivo desde el escenario.

Orgullosa de su apellido, mientras se cambiaba cedió el micrófono a su padre y sus hermanas, para un cover de "Creo en ti". Con la voz entrecortada recordó a su tío recién fallecido, quien también era parte de la banda.

"Mi certeza y mi fe es que mi tío está en un lugar mejor. Esta canción es para toda esa gente que ya no nos acompaña, pero nos está viendo desde el cielo", expresó antes de cantar "Un lugar mejor", tema que incluso la hizo derramar un par de lágrimas.

Luego de bajar del escenario para cantarle de cerca a su público, hizo un último cambio de atuendo, y hasta recibió su peluche de Dr. Simi, para terminar el show bailando con "Rollin' on the river".