Mi corazón se ha roto en mil pedazos, expresa Carlos Rivera ante deceso de su padre

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy”, escribió la noche de este 29 de agosto el cantautor tlaxcalteca Carlos Rivera al agradecer las muestras de solidaridad ante el deceso de su progenitor.

A través de sus redes sociales el artista describió lo doloroso que fue para él y su familia la repentina pérdida del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, acaecida el pasado sábado 27 en su natal Atltzayanca, al oriente de la entidad.

"¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció”, escribió.

Y continuó: “pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María”.

En el posteo, Carlos Rivera destaca que su padre ahora podrá abrazar a sus abuelos y a todos sus seres amados y que “seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”.

“Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”.

El artista agradeció a cada persona que le escribió para solidarizarse por la muerte de su padre, al igual de las oraciones y “por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”.

El mensaje fue publicado a las 20:45 horas y pasadas las 21:00 horas ya había recibido más de 40 mil reacciones y alrededor de cuatro mil comentarios, la gran mayoría en solidaridad y para motivar al cantante ante la irreparable pérdida.

