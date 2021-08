Finaliza rodaje de documental de Led Zeppelin

El director estadounidense Bernard MacMahon (American epic) anunció que ya terminó su documental Becoming Led Zeppelin, el cual se había anunciado desde 2019, y ha causado gran expectativa entre los fans, ya que es el primer trabajo audiovisual que se realiza sobre la banda en sus 50 años de trayectoria.

“Es una película que nadie pensó que se podía hacer. El meteórico ascenso de la banda al estrellato fue rápido y prácticamente indocumentado. A través de una búsqueda intensa en todo el mundo y años de restauración del archivo visual y de audio encontrado, esta historia finalmente se puede contar“, detalló el cineasta por medio de un comunicado difundido por Variety.

El largometraje incluye entrevistas con los integrantes Jimmy Page, Robert Plant, y John Paul Jones, así como testimonios de archivo del exbaterista John Bonham, quien falleció en 1980 víctima de asfixia. Asimismo, se mostrarán imágenes, y archivos de audio y video inéditos del auge de la banda.

Cabe recordar que Led Zeppelin se formó en 1968 en Londres, y a lo largo de 12 años revolucionó la escena del rock gracias a temas como Stairway to heaven, Whole lotta love, Immigrant song y The rain song.

Su estilo combinaba distintos géneros como el rock, el blues, soul, e incluso country, lo que los dotó de un sonido único. Luego de la muerte de Bonham, su carrera llegó a su fin, debido a que los miembros restantes decidieron que no había otro músico capaz de reemplazarlo.

Actualmente se colocan como la segunda banda (justo detrás de Los Beatles) con más discos de diamante obtenidos, y hasta la fecha han vendido alrededor de 300 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo.

En 1995 se sumaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, y para 2004, la revista Rolling Stone los colocó en la posición 14 de su listado de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Variety, el mismo Page externó su confianza en el director para realizar un trabajo de gran calidad, que plasmara su historia como ellos siempre han querido.