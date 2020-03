Flor Amargo crea La cumbia de la cuarentena

Para ayudar a la gente a sobrellevar los tiempos difíciles, Flor Amargo creó La cumbia de la cuarentena, una parodia musical que está haciendo reír a todo internet.

Inspirada en la famosa canción Olvídame y pega la vuelta que el dueto argentino Pimpinela hiciera famosa en 1997, La cumbia de la cuarentena relata la historia de una pareja que lleva días en el encierro; situación que provoca enojos, desesperación y ganas de salir corriendo, sin embargo la conciencia de resguardarse por la pandemia los obliga a seguir conviviendo en el mismo espacio.

“Coronavirus, prefiero que tú me contagies ahora y me quede muerta /Estás neurótica mujer /Corona Virus, que estar encerrada con este canijo es peor que la guerra /Estás mintiendo yo lo sé /Vete, contágiate ahora del virus corona y cierra la puerta /Yo ya no te aguanto conviviendo a diario en esta cuarentena".

Así es como el coro de esta canción convierte la situación extrema en una cómica anécdota.

Para el videoclip de esta melodía, la intérprete decidió hacer ella misma el papel del hombre y la mujer encerrados, generando así un toque de comedia aún más marcado, el escenario es un pequeño departamento, donde se nota la situación de encierro, las escenas de cocina, videojuegos y mascarillas de aguacate son la cereza de este pastel musical.

A 24 horas de su estreno, el video, que se puede ver en el canal oficial de YouTube de la cantante, llevaba más de 23 mil reproducciones y la gran mayoría de los comentarios son positivos, gente de España, México y el resto de Latinoamérica han manifestado su apoyo a Flor Amargo por realizar esta parodia que provoca risas en una época en la que muchas personas padecen ansiedad.