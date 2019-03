[Video] Del Toro revive todas tus pesadillas de la infancia en Scary Stories To Tell In The Dark

El mexicano Guillermo del Toro no deja de sorprendernos... y de aterrarnos con sus monstruos.

Ahora el cineasta lleva a la pantalla grande tus pesadillas de la infancia con la cinta Scary Stories To Tell In The Dark, basada en la serie de antología de terror de 1981 del mismo nombre escrita por Alvin Schwartz.

Del Toro asumió el proyecto en 2014 como guionista y director, pero terminó entregándole la dirección a André Øvredal (The Autopsy of Jane Doe).

¿De qué va la historia?

Es 1968. El cambio sopla en el viento… pero lejos de los disturbios de las grandes ciudades, está la pequeña ciudad de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia de los Bellows se podía sentir.

En su mansión al borde de la ciudad que Sarah, una niña con secretos horribles, convirtió su vida torturada en una serie de historias de miedo, escritas en un libro que ha trascendido el tiempo, historias que tienen una manera de convertirse en demasiado reales para un grupo de adolescentes que descubren la aterradora casa.

Scary Stories To Tell In The Dark está protagonizada por Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur y Natalie Ganzhorn.

Se espera que la cinta llegue a los cines el próximo 9 de agosto.