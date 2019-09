Ghost Rider, el Vengador Fantasma de Marvel ya tiene actor

Hulu estrenará Aventure into Fear, la serie que juntará a Ghost Rider y Hellstrom y posiblemente no llegarán a la plataforma de Disney+ pues podrían considerarse como contenido para adultos.

Al parecer la producción de la serie ya comenzó con el proyecto, pues lanzaron un casting para el piloto con Ghost Rider, en el que buscan a cuatro actores para los personajes de Watts, Pitt, Jacob y Donna, miembros de un familia a los cuales Rider ayudará. Our line-up of @Marvel live-action shows just got even hotter. Get ready for:

💥 Ghost Rider

💥 Helstrom

— hulu (@hulu) 1 de mayo de 2019

Todavía se desconoce cual será la historia principal, quizás el piloto estará muy alejado de la realidad, pues muchas productoras utilizan nombres y anuncios falsos.

Marvel y Hulu también compartieron una descripción oficial de la campaña oficial de Marketing en el que presentan a Ghost Rider como el el antihéroe por antonomasia, consumido por el fuego infernal y unido sobrenaturalmente a un demonio.

Gabriel Luna encarnará nuevamente a Ghost Rider y que el presidente de Marvel Televisión está contento por eso.

