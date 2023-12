Minnie West revela cómo fue la muerte de su madre, Amparín Serrano, creadora de Distroller

Minnie West, la hija de Amparín Serrano, la creadora detrás de la marca Distroller, abrió su corazón en el podcasts La Magia del Caos y habló por primera vez de cómo murió su madre.

La jovén compartió con Aislinn Derbez, cómo ha vivido el duelo por la pérdida de su mamá a un año del suceso.

Minnie West revela la causa de muerte de Amparín Serrano

Minnie West contó lo difícil que fue para ella ver el momento exacto en que Amparín Serrano tuvo un accidente en su casa y perdió la vida, la joven se encontraba con su sobrina Manola de cinco años, cuando ocurrió el accidente.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, expresó conmovida.

West dijo que durante mucho tiempo se sintió culpable pues creía que podía hacer algo para salvar la vida de su madre.

“Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, agregó.

Minnie West recreó el accidente de su madre

Minnie West también compartió lo duro que ha sido poder superar la pérdida de su madre, al grado de tener que internarse en una clínica psiquiátrica para trabajar su dolor.

Uno de los momentos más duros para Minnie fue recrear la escena del accidente de Amparín para las autoridades, pues tenían que determinar las causas del accidente.

“Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, expresó entre lágrimas.

West también recordó lo difícil que fue para ella soportar los comentarios de internautas en redes sociales que hacían burlas sobre la causa de muerte de Serrano, pues se relacionaban con un elevador que la creadora de Virgencita Plis tenía en su casa y que la caída de éste había provocado su fallecimiento.

Virgencita Plis en la Basílica de Guadalupe

Minnie West, quien se quedó a cargo de la marca creada por su madre, compartió en su cuenta de Instagram, el logro de llevar una pieza gigante de su marca a la Basílica de Guadalupe en honor a Amparín Serrano.

La escultura de la Virgencita Plis mide 3 metros y estará expuesta en el Museo de la Basílica hasta el 11 de enero.

“Ma, lo logramos!! esto es para ti … ¡Te extraño como no tienes idea! Nunca me va a caer el veinte de que no estás conmigo. No hay homenaje en el mundo que te pueda hacer que sea suficiente pero por lo pronto, está virgen paseo por todo Cdmx hasta llegar al Museo de la Basílica donde mucha gente podrá ir a ver y apreciar lo que construiste y lograste! Te amo de aquí a la luna, de regreso y de rodillas!”, escribió Minnie.