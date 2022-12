Desearía que mamá estuviera aquí, pero no: hija de Carrie Fisher dedica mensaje a su madre

Carrie Fisher, la protagonista de la saga de Star Wars, quien interpretó al icónico personaje de la Princesa Leia, fue recordada por su hija Billie Lourd a seis años de la partida de la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Lourd escribió un largo texto en donde contaba cómo se sentía por la ausencia de madre en un momento de su vida en donde se sentía más feliz que nunca.

"Han pasado 6 años desde que murió mi mamá (¿se siente como 2 pero también como 705 al mismo tiempo?). Y a diferencia de la mayoría de los otros años desde que murió, este año, estas últimas dos semanas han sido algunas de las más felices de mi vida", dijo Lourd.

La hija de Carrie Fisher lamentó que su madre no estuviera presente para poder conocer a sus nietos y experimentar junto a ella la magia de conocer y ver crecer a los pequeños.

"Dar a luz a mi hija y ver a mi hijo conocerla han sido dos de los momentos más mágicos que he vivido. Pero con la magia de la vida tiende a venir la realidad del duelo. Mi mamá no está aquí para conocer a ninguno de ellos y no está aquí para experimentar nada de la magia. A veces los momentos mágicos también pueden ser los más duros", se lee en la publicación.

Billie, explicó lo que significaba para ella el duelo, y expresó también su deseo por que su mamá estuviera aún con vida.

"Eso es lo que pasa con el duelo. Desearía que mi mamá estuviera aquí, pero no lo está, así que todo lo que puedo hacer es aferrarme a la magia con más fuerza, abrazar a mis hijos un poco más fuerte.", dijo la hija de Fisher.

Al final, Billie dice a sus seguidores que la vida puede ser mágica y dolorosa al mismo tiempo, y manda un mensaje para todos los que se encuentran en su misma situación para no olvidar a alguien tan importante como una madre o una abuela.

"Cuéntales una historia sobre ella. Comparte sus cosas favoritas con ellos. Dígales cuánto los habría amado. Para cualquiera que experimente la realidad del dolor junto con la magia de la vida, te veo. No estas solo. No ignores tampoco. La vida puede ser mágica y dolorosa al mismo tiempo".

La publicación de Instagram mostró una foto de Billie Lourd de niña acompañada de Carrie, mientras se encontraban en lo que parece ser un restaurante y ambas lucen con una gran sonrisa.