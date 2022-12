H&M retira colección de Justin Bieber tras críticas del cantante: No lo compraría si fuera tú

El gigante sueco de la ropa H&M anunció el martes que retiraba de la venta una colección con la marca de Justin Bieber después de que el cantante canadiense dijera que no había dado su aprobación para esta "porquería".

"El merchandising de H&M que hicieron con mi nombre es porquería y yo no lo aprobé. No lo compres", dijo la estrella de 28 años en un mensaje en Instagram.

También afirmó que la gama se puso a la venta "totalmente sin mi permiso".

H&M dijo a AFP que había retirado de la venta toda la gama "por respeto" a la artista.

"Al igual que con el resto de productos y colaboraciones bajo licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación correspondientes", dijo un portavoz en un correo electrónico.

Justin Bieber reveals that he did not approve of H&M's latest merch collection of him via Instagram:



‘all without my permission and approval SMH I WOULDNT BUY IT IF I WERE YOU.‘ pic.twitter.com/OpJAsmmqKQ — Pop Base (@PopBase) December 19, 2022

"Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber hemos retirado la ropa de nuestras tiendas y online", añadió.

H&M lleva varios años trabajando con Justin Bieber en productos relacionados con su nombre o sus giras.

La tienda online de la segunda mayor minorista de moda del mundo puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Bieber o citas de sus letras como "I miss you more than life" de la canción "Ghost" por precios de entre 49,8 y 114 dólares.