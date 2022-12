Papá de Britney Spears habla por primera vez sobre polémica tutela: "Sin mi ayuda estaría muerta"

El padre de Britney Spears habló por primera vez luego de una década de guardar silencio sobre su polémica tutela en la que la cantante estuvo bajo su control durante 13 años.

Jamie Spears dio una entrevista para el Daily Mail donde aseguró que sí el no hubiera intervenido, su hija ahora estaría muerta.

"No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un tiempo increíble, pero amo a mi hija con todo mi corazón y alma. ¿Dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? No sé si ella estaría viva. Yo no", dijo el señor.

Asimismo, defendió la tutela con la que controló todos los aspectos de la artista, a quien se le quitó su derecho a tomar cualquier tipo de decisión tras la crisis que vivió en 2007, donde frente a los paparazzis se rapó la cabeza y agredió a los fotógrafos.

"Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin él, no creo que hubiera recuperado a los niños", aseguró Spears.

Cabe recordar, que los hijos de la intérprete viven con su padre, Kevin Federline, y recientemente se han mantenido alejados de su madre, debido a que ella ha seguido revelando lo mal que está su relación en la familia, además de publicar polémicas fotografías donde incluso ha salido desnuda.

"Extraño mucho, mucho a mis dos hijos. Éramos muy, muy cercanos. Estaban alrededor de esa edad en la que podías empezar a pasar un buen rato con ellos. Pero estaban desarrollando una mente propia. Dios hace que las cosas sucedan por una razón.

"No sé cuál es esa razón, pero han sido tres años difíciles sin ellos. La familia es un desastre. Todo lo que podemos hacer es seguir orando", manifestado el padre de Brit.

¿Por qué Britney Spears se rapó la cabeza?

Britney Spears confesó en una entrevista que se rapó la cabeza en 2007 porque estaba pasando por una fuerte crisis emocional y de salud mental, pues ese mismo año se había divorciado de su exesposo Kevin.

De igual forma, estado lidiando con la separación de sus padres, que había ocurrido en 2002, y el acoso de los medios de comunicación.

Su crisis terminó provocando que además de afeitarse el cabello, golpeara el auto de un fotógrafo con un paraguas y terminara ingresada en un hospital por abuso de sustancias.

Fue entonces cuando se estableció lo que se suponía que sería una tutela temporal y se hizo permanente más tarde ese año. Se dividió en dos partes, una sobre el patrimonio y las finanzas de Britney, la otra sobre decisiones de entretenimiento. Jamie fue designado para manejar ambos, recibiendo 16 mil por mes como compensación.