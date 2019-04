Hoy se estrena por AXN la segunda temporada de Absentia

La segunda temporada de Absentia, mostrará la continuación de la vida de Emily Byrne, sobreviviente de seis años de tortura física y mental.

Después de localizar y matar a su secuestrador, Emily Byrne regresa a la pantalla chica para aprender a vivir con el misterio de su pasado, intentará retomar la vida a la que estaba acostumbrada así como los lazos sentimentales con sus seres cercanos, en la segunda temporada de la serie Absentia, que se estrena hoy por AXN.

Stana Katic es la actriz que da vida a Byrne, aunque ya ha llevado a cabo una primera temporada de la serie, al ser un thriller psicológico, asegura estar constantemente frente a los mismos retos, sin embargo no es exclusivo de su persona, “para todos los actores algo esencial es el aterrizar el carácter emocional de todos los personajes”, aseguró en conferencia telefónica.

En la temporada inicial se pudo observar el regreso de una mujer que había estado desaparecida por seis años y que posteriormente fue acusada de una serie de asesinatos, en un intento de recuperar la memoria y defenderse, la primera parte de la historia fue a penas un acercamiento con la mujer que es interpretada por Katic.

“En la primera temporada Emily era un misterio para todos nosotros y en ésta vamos a caminar más de cerca con el personaje, también vamos a ver mucha acción, creo que lo más valioso de la nueva temporada es que cada personaje se ha transformado de forma interesante, me siento muy orgullosa de este trabajo” menciona.

Catalogada como un thriller psicológico, una de las cosas más difíciles para Katic fue darse cuenta por todo lo que pasó su personaje por lo que le resulta muy complicado pensar cómo se vive después de acontecimientos tan fuertes como los que atravesó Emily.

“Desafortunadamente sé que son cosas que aún suceden alrededor del mundo, para mí fue muy importante acercarme a las historias de personas que han sobrevivido a actos terribles, tanto hombres como mujeres que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo”.

Foto: Cortesía

Y aunque se considera afortunada de no haber padecido nada parecido, un elemento que le ayudó a entender el universo en el que vive su personaje para poder interpretarlo, fue revisar libros y artículos relacionados a personas que han tenido que sobrellevar sucesos traumáticos como puede ser una guerra o un secuestro.

“Hoy tenemos mucho conocimiento sobre todo lo que pasa químicamente en nuestros cuerpos y en la mente cuando alguien experimenta un nivel de estrés postraumático, entonces cada quien ha tenido su manera de aterrizarlo de la forma más honesta”.

Para Katic también ha sido complicado encontrar puntos de referencia con su personaje puesto que ella considera a Byrne como una mujer heróica por todo lo que ha atravesado.

“Siempre he sentido que Emily es mucho más fuerte de lo que me imagino que yo podría ser, ha tenido algunas experiencias que yo no sé cómo podría sobrevivir a ellas, admiro a este personaje, es una mujer que ha regresado para encontrar su normalidad y además es una mamá, es una hija era una esposa, seguramente se siente un Alien teniendo esa historia en su pasado” dice.

La actriz considera que la serie está hecha de una manera poco convencional para lo que normalmente la gente está acostumbrada a ver en la televisión pues está filmada de forma más cinematográfica.

“Creo que este mundo fue creado a manera de una novela gráfica que tiene sus bases en Estados Unidos, es un poco oscura y triste” comenta la actriz.

Katic además está trabajando como productora ejecutiva de la serie, y asegura que “la he pasado fenomenal he trabajado con otra gente creativa, contratamos a gente que estaba muy apasionada con la historia, e incluso estamos pensando en cómo se vería una tercera temporada”.