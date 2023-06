¿Elon Musk hackeo el canal de Ibai Llanos? El streamer culpa al magnate de eliminar sus videos

El influencer y streamer español Ibai Llanos aseguró haber sido víctima de un supuesto hackeo a su cuenta de YouTube, pues todos los videos que tenía en la plataforma desaparecieron, al igual que su nombre de usuario. En su denuncia pública afirmó que el responsable de generar este problema fue el millonario sudafricano Elon Musk.

La mañana de este domingo Llanos afirmó estar molesto por el problema que tuvo con su perfil dentro de esa plataforma, además, puntualizó que está muy enojado con la persona que según está detrás de todo esto. En este sentido, dijo que es muy complicado resolver esta situación en un día inhábil.

Estas acusaciones generaron una serie de opiniones dividas dentro de las redes sociales, en especial en Twitter, ya que ahí realizó el reporte para que pudieran verlo sus cientos de seguidores. Muchas personas lamentaron lo que le sucedió, aunque otro tanto reaccionó con humor y subieron algunos memes y chistes.

¿Por qué Ibai Llanos cupla a Elon Musk?

Hace poco el streamer de 28 años compartió en un mensaje el que contó que el día de hoy se despertó con la mala noticia de que su canal supuestamente fue interferido por algún informático que se encargó de eliminar todo el material que tenía almacenado, en el cual acumulaba millones de reproducciones.

Fue así, como en su canal ya no aparece con su nombre, sino que ahora dice "Tesla", justo como se llama la empresa que dirige Elon Musk e igual subieron una grabación del empresario; ante esta situación Llanos se dirigió a Twitter para responsabilizar al empresario:

“Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelot** Elon Musk me has jodid* el domingo gilipoll**”, redactó el creador de contenido. Además, en otro tuit indicó que hacerlo en un fin de semana complicaba más las cosas.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

“Y encima los cabron** lo hacen un domingo por la mañana que están todos los de youtube paseando con sus hijos”, añadió. Tras estos comentarios muchas personas han afirmado que esto se puede tratar una broma de Llanos, aunque es verdad que su canal de YouTube ya no tiene contenido.

Hasta ahora esta publicación ha logrado obtener más de 54 mil likes, también ya ha sido compartido dos mil veces y le han dejo cientos de comentarios, estos son algunos de los más populares:

Así luce su canal de YouTube. Foto: Captura pantalla

“Vaya asco. A mí me pasó lo mismo y no hay forma de hacer nada más que hablar a soporte de YouTube”, “Por un momento pensé que era falso y hasta que fui a ver su canal”, “Ibai compra una llave de seguridad, esto evitará el robo en el futuro”, le escribieron.

