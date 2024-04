J.K. Rowling, autora de Harry Potter, desafía a ley escocesa que defiende a personas trans

El gobierno británico dijo que J.K. Rowling no debe ser detenida por sus opiniones sobre la transexualidad, después de que la autora de Harry Potter desafiara la nueva ley escocesa sobre delitos de odio con publicaciones en las redes sociales en las que afirmó que varias mujeres transexuales son hombres.

Rowling, destacada activista crítica sobre las políticas de género, hizo estos comentarios el lunes, día en que entró en vigor el delito de "incitación al odio" relacionado con la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual y la identidad transexual.

El ministro principal escocés, Humza Yousaf, afirmó que la legislación busca "proteger a la gente de una creciente ola de odio". Asimismo, indicó que "a menos que su comportamiento sea amenazador o abusivo y pretenda incitar al odio, no tiene nada de qué preocuparse en cuanto a los nuevos delitos que se crean".

Las mujeres no están protegidas como grupo, pero el gobierno de Edimburgo, dirigido por el Partido Nacional Escocés, está estudiando otras reformas para luchar contra la misoginia.

Escocia ha estado a la vanguardia de la ampliación de derechos a la comunidad transexual, pero un intento anterior de facilitar el cambio de género legal fue bloqueado por Londres por considerar que vulneraría la legislación vigente en materia de igualdad.

La nueva ley de delitos de odio también ha recibido críticas por su impacto en la libertad de expresión y por la posibilidad de que se utilice para silenciar algunas opiniones, como las de quienes defienden los espacios exclusivos para mujeres.

Rowling puso a prueba la ley enumerando en la red social X a 10 mujeres trans, entre ellas un violador convicto, abusadores sexuales y activistas de alto perfil, afirmando que son hombres.

Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024

"La libertad de expresión y de creencia llega a su fin en Escocia si la descripción exacta del sexo biológico se considera delictiva", afirmó. "Actualmente estoy fuera del país, pero si lo que he escrito aquí se califica como delito según los términos de la nueva ley, espero ser arrestada cuando regrese a la cuna de la Ilustración escocesa".

Los ministros escoceses ya habían afirmado con anterioridad que la nueva ley no tipificaría como delito el hecho de insultar a otras personas. Sin embargo, la ministra de Víctimas y Seguridad Comunitaria, Siobhan Brown, dijo el lunes a BBC Radio que será competencia de la policía decidir al respecto.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que Reino Unido tiene una orgullosa tradición de libertad de expresión y que la nueva ley da a la policía las prioridades equivocadas. "No deberíamos criminalizar a la gente que dice cosas de sentido común sobre el sexo biológico. Está claro que eso no está bien", afirmó a la prensa.

India Willoughby, la primera presentadora de noticias transgénero de Reino unido y una de las que fue incluida en la lista por Rowling, cuestionó por qué alguien debería "denigrar y burlarse públicamente" de las personas trans.

"Qué espectáculo más triste y patético. La autora más conocida del mundo sentada despierta toda la noche para escribir una publicación troll megalarga sobre mí, porque está consumida por el odio a las personas trans. Completamente desquiciada", dijo Willoughby.