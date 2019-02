Juanes, fascinado por el éxito que ha logrado en 20 años de carrera

Cuando hace 20 años Juanes estaba escribiendo los temas que compondrían su primer material como solista, el cantante no se imaginaba el impacto que este y sus proyectos futuros llegarían a tener. Hoy que está a punto de celebrar dos décadas de carrera independiente, el cantante se muestra fascinado por el éxito que ha logrado, pero también expectante a lo que suceda en los años venideros.

“Han pasado 20 años man, no me lo creo. Lo primero que me viene a la mente es un agradecimiento total por el cariño de la gente, por la música misma que me ha dado la oportunidad de vivir tantas experiencias... y que se me haya ido rapidísimo, son 20 años, es increíble”, comenta el colombiano en entrevista con El Sol de México.

Fíjate bien, su álbum debut, logró tres Latin Grammy, incluyendo el de Mejor Nuevo Artista. “Es posible que en el 2020 hagamos algo para este disco, por lo menos tocar esas canciones, una reedición o un vinilo”, adelanta el cantante sobre el posible festejo de su lanzamiento.

Luego vinieron Un día normal con éxitos como A Dios le pido o Fotografía, en colaboración con Nelly Furtado. Mas tarde llegó Mi sangre y los sencillos La camisa negra y Volverte a ver, con los que se consagró como el artista masculino de Latinoamérica. Pero a pesar de los logros, Juanes considera que todavía tiene un camino largo por andar.

“Desde el principio de mi carrera espero trascender. Creo es el trabajo día a día para que eso llegue a pasar. Obviamente no es fácil, hay que trabajar con pasión y honestidad”, dice el músico que se presentará en el festival Vive Latino el 17 de marzo.

Juanes considera que ahora vive una etapa en la que es necesario volver a sus básicos. “Siento que madurar es también ir hacia la infancia, conectarte de nuevo con esa esencia anterior, ir hacia lo que te movió cuando tenías 13 o 14 años para hacer lo que haces; ese ha sido un poco mi proceso en los últimos años”, explica.

Foto: Adrián Vázquez

“Quizá en el principio había mucha inocencia a la hora de escribir, no tenía la presión de nada; y me gusta volver ahí. Estoy en un momento donde después de tantos años de trabajo interior estoy volviendo a ese lugar donde descubrí lo que me gusta; no me da miedo experimentar con distintas cosas, musicalmente hablando, entonces eso me hace sentir pleno”, añade.

Sin embargo, el dos veces ganador del Grammy dice que aún está en la búsqueda de su gran éxito. “Todos los artistas siempre estamos buscando la canción que aún no hemos compuesto, esa que sabemos que ahí viene. Eso quiero, seguir tocando. Cuando veo a Juan Luis guerra, Rolling Stones, Rubén Blades, Miguel Bosé, que siguen ahí haciendo conciertos digo ‘eso es lo que yo quiero’”, añade.

A la par de Shakira, Juanes fue uno de los impulsores de la música colombiana en el mundo a principio de siglo. Por eso ahora que figuras como J Balvin o Maluma encabezan las listas de popularidad, el intérprete de Me enamora o Fuego se siente satisfecho.

“Me alegra mucho porque siento que Colombia estuvo hermética muchos años por una situación social que vivíamos; pero afortunadamente hoy se puede hablar de un epicentro musical importante de gente joven, de productores, compositores, músicos en general que ayuda muchísimo. Para nosotros como colombianos es muy gratificante poder entender eso que está pasando”, dice.

“Carlos Vives fue quizá el artista más importante que abrió esa zanja, luego Shakira arrasó con todo y hoy en día todo lo que está pasando es muy especial; específicamente el medio urbano que es el pop de hoy. Es muy interesante que pase en Colombia porque creo que cambia la imagen y la gente tiene un interés y un cariño especial por nuestro país”, agrega.

Durante el primer semestre de 2019, el cantante irá presentando algunos sencillos que junto a La plata, un vallenato que realiza en colaboración con Lalo Ebratt, compondrán su octavo material de estudio. Pero antes, Juanes se presentará el 17 de marzo en el festival Vive Latino y dos días antes en el Auditorio Pabellón M en Monterrey.