Kabah se suma al 90s Pop Tour

Gym, comida sana, dormir bien y los exhaustivos ensayos, son el régimen físico y musical que llevan desde hace dos semanas los integrantes de Kabah ahora que se incorporan a 90s Pop Tour -concepto creado por Ari Borovoyen el que compartirán cartel con OV7, The Sacados, Mercurio, Magneto, JNS y Caló, arrancando en el entarimado de la Arena Monterrey, el próximo 8 de febrero.

“Estamos muy contentos Apio, Fede, Daniela, Sergio y yo, de estar con nuestros hermanos musicales quienes nos llevan una ventaja de dos años de éxito y estamos trabajando al ciento por ciento para no defraudar a nuestros seguidores, porque siempre nos hemos sentido en la responsabilidad de sacar un buen show con la disciplina que no dejamos de mantenerla”, declaró René Ortiz, integrante de la agrupación.

Cuando ya están anunciadas las tres primeras fechas de este 2019 de 90s Pop Tour como son 8 de febrero próximo en la Arena Monterrey, 2 de marzo en San Luis Potosí y 9 de marzo Arena Ciudad de México; confió René que; “inicialmente aceptamos cinco fechas, aunque deseamos que se amplíen otras; con las que compaginaremos con nuestras giras en solitario que continuamos brindando”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) el integrante de Kabah explicó que "la idea es que en el escenario no sólo cantemos nuestros hits, sino que los compartamos con nuestros homólogos y que con ellos interpretemos sus éxitos. En este punto, aún no hemos llegado, pero no dudamos hacerlo bien.

Foto: Cortesía

André Quijano, Federica Quijano, Daniela Magún, Sergio Ortiz y René Ortiz -actualmente sin María José, su ex integrante-, hicieron famosos entre sus seguidores canciones como La calle de las sirenas, La vida que va, Al pasar, Vive, Estaré, son con los que no dudarán en compartirlos en escenario como ya lo han hecho anteriormente con OV7. Kabah llega a esta nueva etapa de 90s Pop Tour con dos materiales musicales en CDDVD, ya grabados.