Kat Von D: Música de robots… con alma

Katherine Von Drachenberg, alias Kat Von D, es una tatuadora, modelo y emprendedora estadounidense. Nacida en el norte de México pero criada en Colton, California, la artista es muy conocida por su participación en el reality show LA Ink, que estuvo al aire durante cuatro temporadas en Estados Unidos.

Pero también tiene una historia con la música que se remonta a su niñez y que más tarde continuó con sus colaboraciones con otros artistas, poco antes de que comenzara a preparar su disco debut, Love Made Me Do It en el que participan como invitados Dave Grohl, Linda Perry, Dave Sitek (TV On The Radio), Peter Murphy, Danny Lohner (Nine Inch Nails) y Ladyhawke.

Kat, háblanos de tus experiencias musicales previas.

La mayoría de la gente me conoce del mundo del tatuaje, mi línea de maquillaje y esas cosas, pero lo que muchos no saben es que la música siempre ha sido mi pasión principal. Tengo una formación como pianista clásica desde los 5 años. La música siempre ha sido mi mejor amiga y la cosa más consistente en mi vida, mucho más que mi familia… Siempre he pensado que vivir en Los Ángeles te ayuda a rodearte de otras personas talentosas y creativas que están interesadas en las mismas cosas.

Sobre algunos de los artistas que colaboran con ella en este disco, comenta:

“En algún momento mi vecino era Danny Lohner, de Nine Inch Nails, con quien pasamos mucho tiempo juntos porque nos gustaba la música de sonido synth, cosas ochenteras y oscuras, entonces comenzamos a escribir música juntos. Él me presentó a Peter Murphy, que para mí es como la cosa más cool del planeta, porque soy muy fan de Bauhaus... Es muy emocionante imaginar que mi nombre esté junto al de él en una canción. Y al mismo tiempo, mientras estaba tatuando a Dave Grohl, le comente que estaba haciendo música y él se ofreció a tocar batería en unas canciones, todo fue muy casual… He tenido la fortuna de estar rodeada de gente talentosa y de quienes también he sido fan. Cuando tuve la idea de hacer música, todos me apoyaron y aceptaron ser parte de esto”.

También hiciste una colaboración con la banda 69 Eyes.

Sí… Antes viajaba a Finlandia al menos una vez al año y tenía muchos amigos que tocaban en bandas de metal, más bien de goth-rock. A Jyrki, el vocalista de 69 Eyes le gustaban mucho bandas como Siouxsie and the Banshees y Sisters of Mercy, y ellos me pidieron que cantara una canción… Fue hace ya mucho tiempo, pero es interesante para mí ahora, porque la escucho y me da un poco de vergüenza, ya que era mucho más tímida, no tenía la confianza ni la experiencia, y podía notar eso en mi voz. Me hubiera gustado grabar esa canción ahora, ya que puedo usar mi voz mucho mejor. También fue una etapa especial en mi vida cuando estaba tratando de ser una mejor artista… Pero ellos me encantan, son buenas personas y tenemos casi los mismos gustos.

Y cuando manejan las mismas referencias, eso hace más fácil trabajar en conjunto.

¡Completamente! Anteriormente he tenido ofertas de supergrupos que quieren hacer colaboraciones conmigo, pero quizá no conecto bien con su música o con lo que representan conceptualmente, entonces prefiero hacer una colaboración con una banda pequeña que realmente me guste, como Gunship, de quienes también he sido fan desde hace tiempo… Trato de hacer colaboraciones con bandas indie que no son tan conocidas, haciendo videos y utilizando canciones, y así ayudarlos a ellos a que su música sea más conocida… Ellos vieron que hice un post de una de sus canciones y se emocionaron mucho, y así nos hicimos amigos y entonces se dio esa colaboración, ellos me pidieron que cantara en su nuevo álbum y también ellos accedieron a mezclar nuestro álbum.

La artista también tuvo una participación con Prayers (actualmente está casada con su líder, Rafael Reyes, alias Leafar Seyer) en canciones como “Black Leather”. En una época yo pasaba mucho tiempo con Rafa en San Diego y él me mostraba las cosas en las que estaban trabajando, antes de que entraran en producción y "Black Leather" me sorprendió mucho. También me tocó estar en su boda y quedar impactado al escuchar cantar a Kat Von D, por la naturalidad de su voz, que tiene todas las cualidades que me gustan en una cantante, con un tono de pop femenino muy sensual, al estilo de bandas como The Go-Go's, Cocteau Twins, Lush, The Cranberries, Saint Etienne y Frente!

Foto: Cortesía

Para promocionar este disco, Kat y su banda realizarán cuatro presentaciones en Arizona, San Diego, Los Ángeles y San Francisco, antes antes de comenzar una gira por todo Estados Unidos, la cual podría continuar por Europa y Latinoamérica.

“Esperamos que pueda reactivarse todo para que podamos tocar allá en México también, ya que yo nací en Monterrey siento una gran conexión con mi tierra”, nos dice.

¿Qué pueden esperar los fans de tu presentación en vivo? Veo que tienes

a un gran tecladista, Greg Foreman.

Adoro a los miembros del grupo, nos hemos convertido en una gran familia durante este proceso. Está Gregg Foreman "Pharmacist", que es un multi instrumentalista maravilloso; puede tocar desde piano hasta una cítara sin problema. Él ha tocado con Cat Power y The Gossip, entre una larguísima lista de bandas. Mi segunda tecladista es Sammi Doll, a ella la conocí cuando estábamos en gira con Iamx. Le presenté un demo del tema "Exorcism" y le encantó, por lo que se ofreció para tocar teclados... Ella tiene una personalidad explosiva y creo que les va a encantar verla en vivo. Y también está Brynn Route, que es una contorsionista y es parte de los visuales en vivo; ella es una parte esencial, porque creo que es muy importante contar una historia durante nuestra actuación, en lugar de sólo tener a alguien parado frente al micrófono. Quiero contar la historia de cada canción con mucho apoyo visual: ya sea con vídeos, luces especiales y con los movimientos de Brynn al ritmo de la música.

Ahora que mencionas “Exorcism”, quedé impactado con los movimientos de contorsionista que hace Brynn. Yo he practicado yoga, ¡pero lo que hace ella es otro nivel de movimiento!

¡Sí! Ni siquiera entiendo cómo es que lo hace es posible... (Risas)

Además de "Exorcism", este disco tiene canciones que combinan la vieja y nueva escuela, como "Fear You", en la que utiliza comandos de texto MS-DOS, que son familiares para quienes usamos computadoras desde los ochentas, y que en conjunto se convierten en música que funciona para escuchar y también para bailar.

Además de madre y esposa eres toda una empresaria en las áreas de los tatuajes, los zapatos y maquillajes... ¿Cuáles son tus retos como artista para crear?

Creo que nunca tengo escasez de ideas. Mi peor maldición es no tener todo el tiempo de hacer lo que quiero antes de que muera. y después de tener un hijo hay más dificultades, ya que antes despertaba e inmediatamente creaba algo hasta la noche sin parar, no me importaba. Pero ahora con mi hijo, te puedo decir que todos esos clichés son ciertos: lo extraño cuando no estoy con él, si tengo un día ocupado, sólo quiero regresar a casa y abrazarlo. Así que todo eso te obliga a tener más estructura: Ahora entre semana, de 9 a 5 es cuando hago mi trabajo, y después de las 5 es horario de la familia… Hay que separar el tiempo y calendarizar todo correctamente, y no creo que sea algo malo, más bien es algo como de adulto-responsable.

Además de los que ya mencionaste, ¿qué otros artistas te gustan o te han influenciado?

No escuchamos musica para influenciarnos, pero especialmente cuando estábamos mezclando el disco, de repente algunos sonidos se me venían a la mente y Greg hacia el diseño del sonido al igual que Sammi con alguna textura, algún sonido sucio, más distorsión o más brillante, y pasábamos mucho tiempo buscando el sonido correcto, como fue el caso de “Exorcism”, que fue la canción que se llevó más tiempo definir la estética de su sonido… Pero no queremos sonar o rendir homenaje a las bandas que me gustan… Por ejemplo, “Vanish”, me recuerda un poco a "Behind The Wheel", de Depeche Mode, pero en general es más como una sorpresa tipo huevos de pascua… Otra cosa en la que batallé fue en encasillar nuestra música dentro de un género, porque puede entrar en diferentes estilos que van desde la electrónica hasta un poco de goth o synthwave, pero también con mucho sentimiento... Creo que Greg le puso así: Música de robots con alma.

Antes de despedirse, Kat subraya que espera poder tocar en México en algún momento del 2022:

“Para mí es muy importante que sepan que tengo un lugar especial en mi corazón para los fans de México, porque es mi tierra y es donde están mis conexiones y mis raíces… Espero que pueda ser el próximo año”, concluye.

