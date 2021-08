Kinky con el mismo ímpetu de hace 20 años

A dos décadas de distancia de ese momento en el que Kinky cautivó a miles de escuchas por primera vez, platicamos con Carlos Chairez, Ulises Lozano y Gil Cerezo, para hacer un recuento de los daños y ver qué es lo que hay en el panorama de esta, que es una de las bandas mexicanas de mayor nivel de exportación.

Ya cumplieron dos décadas como banda y están por cumplir dos de su disco debut. ¿Cómo se sienten?

Carlos: Muy bien (risas)... 20 años de carrera se escucha como que es mucho, pero aquí estamos, haciendo música nueva que para nosotros suene fresca; seguimos trabajando con la misma emoción de tener un sonido con el que nos identificamos.

Ya que lo mencionas, ¿qué tan importante es para ustedes seguir haciendo música que sorprenda, ¿qué tanto piensan en ello?

Ulises: Yo creo que en parte, Kinky se ha caracterizado por esa experimentación desde sus inicios, y creo que esa parte de la experimentación se ha mantenido en la banda, porque es uno de los elementos que permiten que nosotros mismos sigamos emocionados de crear algo, que no tengamos barreras, ni fronteras musicales... Hemos experimentado con un montón de géneros: desde lo regional a lo electrónico, lo disco, lo bailable, los ritmos latinos, pero siempre con una visión experimental.

Gossip El reguetón, ¿bueno para el cerebro?

¿Celebrarán de alguna manera los 20 años de su debut?

Ulises: Sí, se va a celebrar en 2022 el 20 aniversario del primer disco, ahora que estuvimos encerrados en esta época pandemiosa, nos dimos a la tarea de revisar discos duros viejos y sesiones de ese primer disco… Se nos vino a la cabeza remezclarlo o quizá mezclarlo en 8D, y aunado a eso también vendrá algo más ambicioso, donde celebraremos esta carrera a más a detalle, además de que lanzaremos otro disco inédito que se tardó en salir por la pandemia, aunque han estado saliendo varios sencillos que van mostrando un poquito de por dónde viene el sonido, así que el próximo año tendremos todas esas cosas interesantes...

Los sencillos a los que hace referencia el tecladista de la banda son “Llena de mentiras”, “Solo tú”, “Se acabó” y “Bye bye”, tracks que han visto la luz durante los últimos dos años, y que al mismo tiempo apuntan hacia distintos territorios sonoros, como confirma el guitarrista de la banda:

“Así es, yo creo que lo ecléctico y la inquietud de hacer muchas cosas sigue presente, la intención de hacer muchos tipos de música y de experimentar con varios ritmos… Yo creo que desde aquel primer disco, ningún track te marcaba hacia dónde irían el resto de las canciones, aunque sí había algo que las conectara… Yo creo que ahora en los nuevos tracks se nota que no estamos conformes con seguir repitiendo la misma fórmula de un track que nos pegó o que fue exitoso, porque esa nunca fue nuestra manera de trabajar. Es muy emocionante poner cosas afuera que a lo mejor nunca hemos hecho también, ¿no?”

Sobre el más reciente de estos sencillos, que es “Bye bye”, Carlos agrega: “Ese track fue mucho volver a la electrónica y a la percusión, y a grabar muchas cosas en vivo, y es algo que nos da mucha emoción, de hecho ya estamos pensando en cómo hacerle para adaptarlo al nuevo show…”

Foto: Cortesía

Gossip KULT | Polo y Pan: La vida en Technicolor

SIGUEN VIVIENDO LA NOCHE

Uno de los sellos de la banda siempre fue su proximidad a la electrónica y la música bailable. Ahora que han pasado dos décadas y probablemente sus vidas personales han cambiado, ¿qué tan conectados siguen a esa cultura?

Gil: Pues yo la sigo viviendo igual o más todavía; estoy muy inmerso en lo que sucede en los bares, en las discotecas, en el underground y en la ciudad. Creo mucho también en el techno, en las altas horas y todo eso que es la suma cultural de la música electrónica… Aún me siento muy inmerso en eso, viendo a los nuevos DJs y yendo a las fiestas y captando elementos que también pueden servir a la hora de hacer nuestros tracks o de visualizar cómo se proyectará en vivo alguna canción… O quizá en alguna de las letras, donde también se incluye algo de esas aventuras nocturnas.

Carlos: Todos hemos tenido la oportunidad de seguir visitando los clubes, porque además ahí y en las fiestas se consume mucha de la música que hacemos o de nuestro sonido, y por nos gusta seguir participando, a lo mejor no como cuando teníamos 20, obviamente, pero sí vamos a los lugares a ver los DJs, las actuaciones y los artistas nuevos, todo eso nos encanta.

Ya tienen programadas algunas fechas para tocar, sobre todo en festivales. Ulises: Sí, estamos un poco también a la espera, porque a pesar que se ve una luz al final del túnel, de pronto se nubla otra vez, entonces a pesar de que tenemos todas las pilas puestas tendremos que visualizar realmente cómo vendrá el año, para ver qué se puede hacer. Creemos en que va a suceder, y ya tenemos los primeros shows, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está un poco más controlado el semáforo, y esperamos que en México también se empiece a estabilizar para volver con nuevo escenario, nuevas canciones, etcétera.

Gossip KULT | Polo y Pan: La vida en Technicolor

Hablando de conciertos, ¿cuál sería la canción que más les piden?

Carlos: “Pues… creo que “A dónde van los muertos”.

¿Hay alguna canción que tocaron tanto, que la pusieron a descansar?

Gil: Había una, la de “Sister twisted”, que la tuvimos que dejar descansar porque la pusieron en un comercial del mundial, y sonaba tanto, que ya la gente ya la empezaba a asociar con el producto”.

Ulises: Han habido ocasiones muy chistosas, donde probamos con canciones de los discos dos veces y ya no las volvemos a tocar (risas), porque las dinámicas cambian mucho en vivo… Pero luego, luego se siente cuando algo nos va a funcionar en vivo y es lo que más tratamos, porque hay canciones también que sacamos, que no son necesariamente para bailar, y que a veces funciona en vivo, porque no todo tiene que ser bailable, de cuatro por cuatro o a 128 beats por minuto. Entonces se trata de probar y a la hora de estar frente a la gente es cuando realmente te das cuenta de cuál es la conexión.

Gracias por su tiempo. Antes de despedirnos: ¿Ya saben de qué color es nuestro Presidente?

Carlos: (risas) Yo ya contesté.

Ulises: ¿Qué será? Este…

Gil: Está pálido, yo lo veo pálido.

Carlos: Está indefinido.

Bien. ¿Algo que quieran agregar?

Ulises: Pues eso, que escuchen nuestro nuevo sencillo “Bye bye” y que estaremos presentando música nueva de aquí a que salga el nuevo disco en 2022... Esperen noticias porque en cuanto se pueda estamos ahí, en primera fila para empezar a tocar en vivo y a celebrar lo que platicábamos del aniversario”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Gossip Durand Jones and The Indications: Sonido soul de alto calibre

Doble Vía Buscan ayuda en Instagram