Kult | El pop optimista y ecléctico de Easy Life

La banda oriunda de Leicester, Inglaterra, se hace llamar Easy Life. Y “Skeletons” es el segundo sencillo que sirve como adelanto al lanzamiento de su disco debut, Life's a beach, que sale este 4 de junio.

Desde que la canción se estrenó hace unos días en la BBC Radio 1 como hottest track, y que la banda debutó en la televisión estadounidense en el programa Jimmy Kimmel Live!, la prensa anglosajona comenzó a desvivirse en elogios hacia ellos.

Y no es para menos. En cuanto escuchas los primeros acordes de esa o alguna otra de sus canciones, sabes que estás frente a algo nuevo y desenfadado, que si bien no es completamente nuevo, sí tiene esa frescura que tanto se agradece al escuchar una canción.

Así que Easy Life se está abriendo camino con un disco que, en palabras de su sello, está “lleno de observaciones universales y al mismo tiempo profundamente personales de la Gran Bretaña olvidada”, y que por cierto, está siendo muy bien recibido en cuanto a ventas anticipadas.

No es de extrañar que antes de todo esto, la banda ganara un reconocimiento como Mejor Artista Británico Nuevo en los premios NME 2020, gracias a ese sonido optimista, escapista y ecléctico, del que hablamos vía Zoom con Murray Matravers, el líder y vocalista de la banda.

Foto: Cortesía Universal Music

Murray, la gente y los medios han recibido muy bien los primeros adelantos de este primer disco.

Sí, creo que tenemos suerte de tener seguidores que son realmente receptivos a lo que hacemos, porque algunas de las canciones que hacemos son un poco raras o arriesgadas, pero parece que les gustan. Para ser honesto, a veces no puedo creer que la gente realmente escuche nuestra música, porque son canciones que durante mucho tiempo solo conocía yo, así que ahora que finalmente saldrá este disco, pues tengo que dejarlas ir y dejar que vivan en el mundo. Es algo muy loco, pero estoy muy feliz de que finalmente hayan salido a la luz.

Tanto el nombre de la banda como el título del disco tienen que ver con escapar… ¿De dónde o de qué?

Es que estoy totalmente obsesionado con el escapismo y con la idea de irme o estar en otra parte. Supongo que cualquier cosa que disfrutamos en la vida es de alguna manera una forma de escapismo. Creo que la vida puede ser terriblemente triste, indignante y difícil, y la música es definitivamente algo que hace mejores las cosas. Incluso si hablamos de música triste, sigue siendo algo muy hermoso que te hace sentir algo, pero bueno… Creo que yo estaba un poco obsesionado con la idea de tratar de salir de Leicester, porque está en el medio del país. Y me encanta, no me malinterpretes, pero es muy lúgubre y no parece que esté pasando algo ahí, así que para mí siempre ha sido bueno encontrar esas cosas que te llevan a otro lugar, y la música es una de ellas… Supongo que sólo estamos tratando de imaginar que estamos en algún lugar… En otro sitio, ¿ya sabes?

¿Qué nos puedes decir de “Skeletons”? Tanto la canción como el video parecen grandes cartas de presentación para una banda nueva.

Gracias. Fue muy difícil grabar el video, porque intentamos hacerlo en cinta continua, pero no habíamos cerrado correctamente la calle, así que habían varios extraños entrando a cuadro, y fue muy difícil... Estresante. Pero la canción, pues creo que es la más optimista del álbum. Se trata de conocer a alguien que te enloquece, aunque también eres consciente de que puede ser malo para ti. Parece que los humanos estamos bastante obsesionados con las cosas que son malas para nosotros. Al menos yo, siempre estoy haciendo cosas que no son buenas para mí, pero creo que nos pasa a todos y puedo incluir las relaciones, la bebida o lo que sea. “Skeletons” se trata de conocer a alguien que probablemente terminará jodiéndote, pero lo harás de todos modos, porque es un poco divertido.

Uno de lo elementos que más nos llamaron la atención de su música son sus melodías simples y sus ganchos tan pegadizos. ¿Eres consciente de ello?

No sé… Estoy bastante obsesionado con la melodía y con los ganchos. Aunque no pienso mucho en el término, entiendo lo que dices y sé que la razón por la que algo me gusta es la misma por la que a otras personas les gusta. Es algo contagioso, ¿no? La música es terriblemente contagiosa. Siempre terminas teniendo una canción pegada en tu cabeza y te preguntas "¿cómo entró esto aquí?" Es una locura, definitivamente es un fenómeno extraño.

Murray se muestra contento prácticamente todo el tiempo, interesado en la charla y receptivo. Pero lo que más llama la atención es que no deja de sonreír. No puede ocultar la felicidad que experimenta por lo que está pasando con su banda.

Además de él, que se encarga de la voz, sintetizador, teclados y trompeta, la banda se completa con Oliver Cassidy (batería, percusión), Sam Hewitt (bajo, sax), Lewis Berry (guitarra) y Jordan Birtles (percusión y teclados), es decir, una alineación en toda forma de músicos reales.

Veo muchos instrumentos reales por aquí. ¿Crees que esa sea una de las razones por las que logran conectar con la gente?

Sí, cuando nos reunimos, es importante para nosotros tocar la música en vivo para sentirla; creo que es importante darle vida a las pistas, porque la gente real toca instrumentos reales, ¿no? Es algo que creo que le da a la canción un carácter diferente, y algo que puedes sentir cuando la escuchas. Es el alma de la canción. Porque la computadora es increíble, yo mismo no me veo en ninguna parte sin ella, porque hace mucho del trabajo, pero no puede tocar el piano, así que necesitas a alguien que lo toque, de lo contrario todo sonará como una computadora tratando de emular al piano… Por ahora no lo hacen muy bien, aunque estoy seguro de que pronto lo harán y entonces ya no tendremos trabajo.

¿De qué más hablan las canciones de Easy Life?

Sólo hablamos de cosas que le pasan a todos en la vida cotidiana, así que generalmente será de algo que escuchamos en el tren o que vimos en la tienda o que sucedió por ahí. A veces creo que vivo una existencia muy aburrida, pero solo hablo de eso, de que no hay mucho que hacer, porque que probablemente a mucha gente le pase lo mismo... Es como descubrir lo hermoso de las cosas cotidianas, como si siempre hubiera sentido que realmente disfruto cepillarme los dientes, solo porque decidí disfrutarlo de verdad, porque tienes que hacerlo, dos veces al día por el resto de tu vida, así que debes disfrutarlo, y supongo que esa es la filosofía que se aplica a nuestra música.

¿Qué nos puedes decir de la portada del disco? ¿De qué se trata?

Bueno, estoy bastante obsesionado con los diferentes medios y los diferentes métodos artísticos: Cómo se hizo algo, cómo fue la experiencia. Estoy más interesado en eso que en el producto final y para ser honesto, me pasa igual con la música. Pero bueno, queríamos hacer una especie de renderizado 3D, tipo "Hazlo tú mismo en la computadora" y luego fue un proceso loco, porque el auto se diseñó a detalle

antes de meterlo al agua… Estábamos obsesionados con el surrealismo, las cosas que nunca sucederían. Y creo que todos nuestros videos también dejan ver esa idea. Me gustan esas imágenes imposibles, me gusta mirarlas, así que esa es la razón de la portada en realidad.

Para los que aún no los vemos en vivo, ¿cómo es un concierto de Easy Life?

Para nosotros, estar como banda tocando es la parte más importante, es lo que más amamos hacer de entre todas las demás cosas grandiosas que tenemos que hacer. Y bueno pues, hay muchos instrumentos, así que todos en la banda salimos a tocar de todo, excepto la batería, porque aunque todos sabemos hacerlo, no es práctico cambiar de batería. Pero todos tocamos los teclados, las guitarras y los demás instrumentos, así que es algo muy divertido… Creo que es asombroso lograr que durante una hora o durante tres minutos seguidos, todos piensen en lo mismo, que nadie se distraiga y solo viva el presente. Porque en este mundo uno siempre está pensando en el pasado o en el futuro, pero con la música en vivo solo puedes estar en el presente y para mí eso es simplemente mágico... Nos encanta tocar en vivo. emborracharnos y volvernos locos.

Antes de despedirnos, Murray me cuenta que además de hacer música le gusta leer, ver películas o ir a distraerse de vez en cuando al pub, además de escuchar jazz.

Foto: Facebook

“He estado escuchando mucho jazz. Me gusta buscar listas de reproducción en Spotify y dejarlas tocando sin ver quién toca ni nada, solo dejo el teléfono ahí, y mientras estoy escuchando pienso: "Oh, esto es genial". Pero soy terrible para decirte nombres o títulos. Pero hay mucho jazz, sobre todo del sur de Londres, que está muy bueno”.

Gracias. Esperamos verlos algún día en México.

Oh, claro. Sé que quiero ir allí. Porque además tienen la mejor comida del mundo, y me encanta el tequila. Un productor que es mi compañero de trabajo fue hace dos años y desde entonces siempre dice que es el mejor lugar al que ha ido, así que realmente quiero ir a dar un concierto, porque es la única forma en que podré ir, ya que no creo que pueda ir solo de vacaciones (risas).

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo La Torre Eiffel se ilumina con hidrógeno renovable

Cultura Mundo editorial: ¿La autoedición es la respuesta?