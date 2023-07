La Barbie del billón de dólares: la cinta de Greta Gerwing arrasa en la taquilla mundial

La película Barbie, protagonizada por Margot Robbie, está en camino a convertirse en una de las más taquilleras de Hollywood.

Desde su estreno el 20 de julio pasado, la cinta dirigida por Greta Gerwig recaudó en la noche de su preestreno 22 millones de dólares, más que The Batman y Captain Marvel cuando se estrenaron, según NBC.

La película de la muñeca más famosa de la historia podría estar a un par de días de alcanzar ventas por un billón de dólares. La primera semana de Barbie en miles de salas a nivel internacional alcanzó la cifra de 337 millones de dólares.

#Barbie is just days away from grossing $1 BILLION globally. pic.twitter.com/DtCHVjA2Ph — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023

Barbie es un fenómeno mundial que ha puesto en la mira algunos valores como el poder femenino y el empoderamiento, incluso, actualmente es catalogada como la película más taquillera dirigida por una mujer.

Según Reuters, en su fin de semana de estreno Barbie logró recaudar 155 millones de dólares sólo en Estados Unidos.

La película se considera una de las más exitosas que toma como un personaje principal a un juguete, según Collider, tomando ventaja frente a Super Mario Bros: la película, y La Sirenita.

Según Deadline, Barbie podría recaudar entre 60 y 65 millones en 69 países, incluyendo México, donde la película ha causado un gran revuelo entre los espectadores.

En una entrevista para The New York Times, la directora Greta Gerwig reveló que el presupuesto inicial de la película era de 100 millones de dólares, sin embargo, la produción tuvo un costo de 145 millones de dólares en total; una cifra por demás recuperada.

¿Cuántas películas han recaudado 1 billónde dólares?

Según el portal Box Offcce Mojo, especializado en realizar conteos y seguimientos de los ingresos que las películas consiguen en taquillas, estas son las cintas que han logrado el récord de más de 1 billón de dólares en ventas.

Top Gun: Maverick 2022: 1 006 423 000 dólares

2022: 1 006 423 000 dólares Spider-Man: No Way Home -2022: 1 901 229 917 dólares

-2022: 1 901 229 917 dólares The Dark Knight –2008: 1 004 600 000 dólares

–2008: 1 004 600 000 dólares The Hobbit : An Unexpected Journey -2012: 1 021 100 000 dólares

: -2012: 1 021 100 000 dólares Aquaman –2018: 1 023 000 000 dólares

–2018: 1 023 000 000 dólares Zootopia–2016: 1 023 800 000 dólares

Con información de Reuters y EFE