La hora marcada reúne a la crema y nata del terror actual

Tal como sucedió hace más de 30 años, la serie de terror La hora marcada, ya disponible en la plataforma VIX +, convocó a destacados directores del género, entre ellos Gigi Saul Guerrero en el capítulo La visita, Andrés Beltrán en Reflejos fugaces, Lex Ortega en Smog, Andrés Rothschild en La bestia e Issac Ezban en La danza del tiempo.

“Se decidió hacer la segunda temporada después de 35 años de la última temporada en los años 90, y juntaron a directores que representan la nueva ola de terror de Latinoamérica. Teníamos la opción de hacer un remake de los guiones originales o adaptarlos y darles nuestro toque, cosa que yo opté”, comentó Roque Falabella, director del episodio Hermanas.

La primera producción de La hora marcada fue un semillero de talento nacional, con la participación de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, entre otros.

“Es una serie legendaria en nuestro país, me encantó el reto, no fue fácil. Lo que más me llamó la atención fue la libertad que Vix y los productores nos estaban proponiendo. Estoy feliz con mi episodio, lo siento como un trabajo personal. No había habido una antología de directores de horror latinoamericanos, es la primera vez y hay que celebrarlo” expresó Michelle Garza Cervera, directora del capítulo La mano.

“La producción permite trabajar un formato muy diferente al que normalmente se está acostumbrado en las películas. Crecí viendo este tipo de series y para mí es una cosa maravillosa hacer El primer regalo, comentó Adrián García Bogliano sobre el formato aproximado de 30 minutos. “Estos capítulos tan cortos no son tan comunes, es gran responsabilidad para los creadores meterte en un ambiente y estado de terror en tan poco tiempo”, agregó Mariané Cartas, quien forma parte del reparto de La bestia.

Cada uno de los episodios tiene un elenco diferente, entre el talento están las participaciones de Ofelia Medina, Gabriel Carbajal y Salvador Sánchez en el episodio La bestia, Angélica Aragón en Temblor, Ana Layevska en Reflejos Fugaces, y Mónica del Carmen y Boris Schoeman en La mano.

“Me llamaron de Televisa y la filmamos, lo que sentí fue que había una intención de hacer un producto de calidad. Creo que hay mucho público para el género de terror, está listo para esto, y sintoniza estas plataformas, al que le va a interesar”, dijo Angélica Aragón.

La producción afronta una nueva época en la que el género y los miedos de la sociedad han evolucionado, por lo que es una oportunidad para generar tramas que aborden problemáticas que afectan a la sociedad actual, tal es el caso de Temblor, dirigido por Laura Casabé.

“El terror es un medio para hablar de muchos temas, la gente lo ve porque quiere asustarse, pero si eres muy inteligente como director o actor, puedes hablar también de otros temas, en este caso de feminicidios y desapariciones, de una manera en la que la gente lo puede procesar más fácil”, explicó la actriz María Evoli, parte del elenco de dicho capítulo.