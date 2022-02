Los Pericos rinden tributo a la canción regional mexicana

Si el rock en español fuera una maratón, quien llevaría la delantera serían Los Pericos. Con más de 30 años en la industria musical, utilizando al reggae como fuente de inspiración para explorar un nutrido catálogo de géneros, esta banda argentina ha dejado atrás —en distancia recorrida, al menos— a quienes eran los favoritos de la carrera, como Soda Stereo, Sumo o Los Redonditos.

Y es que sobrevivir en un mercado tan cambiante como el musical requiere que los artistas desarrollen una capacidad casi camaleónica para camuflarse con el presente, que suele ser tan volátil como el peso argentino.

Celebridades Primer concierto de Enrique Bunbury se pone romántico; joven le pide matrimonio a su novia

Quizá por eso la nueva decisión de Los Pericos no sorprende: reversionar cuatro temas clásicos del cancionero regional mexicano para dotarlos de un toque muy reggae.

En conferencia de prensa virtual, la agrupación originaria de Buenos Aires habló sobre su nuevo álbum, que verá la luz en abril próximo, y el cual llegará al público en un formato de 11 canciones que apelan a la nostalgia y que rinden homenaje a artistas como Valentín Elizalde, Espinoza Paz, Roberto Carlos, Marco Antonio Solís El Buki y Joan Sebastian. También hay más artistas a quienes rinden tributo, como Daniel Melero, con su famoso tema Trátame suavemente, popularizado por Soda Stereo.

“El disco tiene un repertorio amplio en cuanto a artistas, géneros, momentos históricos y latitudes. Estamos hablando de canciones populares. Recurrimos a un par de amigos, como Carla Morrison, para que nos recomendaran algunas canciones y luego nosotros elegimos (las que más nos gustaron)”, dice Ariel Topo Raiman, baterista de Los Pericos.

Uno de los temas que reversionaron es Vete ya, del cantante mexicano Valentín Elizalde, icono de la música banda que fue asesinado en noviembre de 2006 por integrantes del crimen organizado.

“Para Vete ya estamos haciendo un video en Oaxaca porque nos gusta mucho la estética de lo que se vive ahí, el casamiento y todas esas fiestas”, adelanta el vocalista Juanchi Baleiron.

Otra canción es El último viernes, éxito del cantante y compositor mexicano Espinoza Paz. De hecho, se trata del primer sencillo del álbum y su videoclip ya puede verse en YouTube. En su momento, esa canción —también del género regional— fue una de las más escuchadas en México.

Tampoco quisieron dejar fuera Tu cárcel, uno de los temas más populares de Los Bukis, compuesto por Marco Antonio Solís y el cual ya había sido interpretado años antes por Enanitos Verdes en una versión rock.

Tatuajes, de Joan Sebastian, es la otra canción de la que decidieron grabar su propia versíón.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Algunas canciones las conocíamos, otras no tanto, pero con todas fue un enamoramiento a primera escucha. Quisimos que sonaran a Pericos, pero que también sonaran a la canción original. Sabemos que son himnos, canciones muy conocidas y muy ligadas a la bandera mexicana”, asegura el guitarrista Willie Valentinis.

“Somos un grupo más de Argentina, tenemos nuestra personalidad y nuestro estilo. Por un lado, seguimos la cadena de todos los artistas argentinos que mencionaron (como Spinetta, Charly García, Soda Stereo, Los Redonditos, entre otros), pero también tenemos nuestro estilo. No estamos pendientes de dónde venimos ni hacia dónde vamos ni cómo es el timeline de la música argentina o el reggae tradicional. Hacemos música a nuestra forma. Nos gusta que sea especial, híbrida, no exclusivamente reguera. Siempre buscamos y hemos valorado, con el paso del tiempo, la forma de no rotularnos únicamente como una banda de reggae”, concluyó Valentis.