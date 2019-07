Mario Casas rompe prejuicios en el set con Instinto

Las primeras dos semanas de filmación que Mario Casas realizó para la serie Instinto las pasó prácticamente desnudo frente a un gran equipo de producción y actores que lo rodeaban. “Fueron dos semanas y media de estar filmando así desde las ocho de la mañana hasta finalizar el llamado”, recuerda el actor, quien admite que quitarse los prejuicios fue el primer reto a vencer para este trabajo.

“Se trataba de descubrir muchos juguetes sexuales –dice entre risas–. La verdad es que en la sala había una mesa llena de cosas que eran bastante espeluznantes. Pero al final tienes que quitarte todo tipo de tapujos, desnudarte y jugar que estás en un club de intercambio”, explicó durante su visita a México el protagonista de esta serie que estrena hoy por Amazon Prime Video.

Junto a Mario Casas, la actriz Silvia Alonso también fue parte de este proceso actoral: “Tuve que hacer un borrón en mi cabeza, porque Eva Vergara –su personaje– es muy distinto a mí, con una moralidad, una sensibilidad completamente distinta. Pero cuando te tocan estas cosas tan alejadas a ti resulta enriquecedor también jugar a ser otra persona”, explica.

Instinto es un thriller español que cuenta la historia de Marco Mur, exitoso empresario de una compañía tecnológica con una aparente frialdad emocional frente a la gente, incluso con su hermano que padece autismo. En el fondo, es un hombre acomplejado que libera sus emociones a través del sexo durante las noches que pasa en secreto en un club de encuentros, donde será descubierto por Eva Vergara.

“Lo que me gusta es que es un personaje contradictorio que por momentos parece ser fuerte, un roble que no se mueve, pero que en realidad tiene problemas de ansiedad que no sabes a dónde van a parar. Eso es interesante para trabajar en la construcción del personaje todo el tiempo”, dice Casas, quien se popularizó por protagonizar la cinta Tres metros sobre el cielo.

La otra cara de Marco Mur está precisamente junto a su hermano, José Mur, interpretado por Óscar Casas, quienes realmente es hermano de Mario Casas. Este joven con autismo está bajo el cuidado de Carol Majó, una mujer que ayudará a Marco a trabajar sus problemas emocionales.

“De nuestra parte también se habla de temas oscuros, porque es una persona con traumas, pero aquí se observan desde un punto más luminoso y, a pesar de que no haya sexo, resulta más placentero”, bromea Ingrid García Jonsson, quien da vida a este personaje.

Muy al estilo de Ojos bien abiertos, la última película de Stanley Kubrick, Instinto es un thriller que explora las emociones y pasiones de los seres humanos