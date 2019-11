Mark Tacher se convierte en coronel de Operación Pacífico

Tanto en la ficción como en la realidad, toda historia tiene dos lados. Luego de la proliferación de las series que, a su parecer "vuelven héroes a los narcotraficantes", Mark Tacher se dispone a hacerle frente a la tendencia y es uno de los protagonistas de Operación Pacífico, producción que se graba en Colombia.

"Es un drama intenso, lleno de acción, de sentimientos encontrados, un proyecto muy ambicioso tanto para Telemundo como para Fox Tele Colombia, la mayor parte sucede en Bogotá y en México", dice el actor en entrevista telefónica.

Su personaje es el coronel Gabriel Pedraza de la Policía Federal Mexicana, que se une a la fiscal colombiana en la búsqueda de un mítico narcotraficante conocido como El Guapo, por Colombia, México y Estados Unidos.

Basada en la historia real de la fiscal colombiana, la trama se centra, comparte Mark Tacher, en la vida de tres policías de los tres países, "para saber cuáles son vidas, sus dolores, lo que tienen que sacrificar, cómo se preparan, qué tienen que vivir, donde realmente vamos a ver el otro lado de la moneda y no la apología de la delincuencia que hemos visto últimamente, vamos a presentar a los verdaderos héroes, a todas estas personas que se sacrifican por nuestro bienestar".

Y es que la ficción, advierte el actor, siempre termina haciendo un balance con la realidad. "El primer cine hollywoodense glorificaba a los asalta bancos y asesinos, se burlaban de la Policía, se salían con la suya y luego la industria cambió. Aparecieron personajes como la recreación de Eliot Ness; en épocas más recientes, se veían en pantalla a Schwarzenegger, Bruce Willis y otros actores interpretando este tipo de papeles".

La vida de la fiscal, que se ve reflejada en la serie, ha tocado profundamente al actor, pues, "tiene que hacer sacrificios como mentirle a su hija porque va a hacer ciertas misiones, pasa más tiempo con sus agentes que con su familia, es una historia que causa ternura, porque vemos el lado humano, sensible de esos seres, que me parece increíble su labor, no sé cuántos policías haya en México por ciudadano, pero creo que los apabullamos en número y merecen un respeto enorme por enfrentar circunstancias que ni siquiera nos imaginamos, eso se tiene que apreciar".

Luego de participar en la segunda parte de La reina del sur y tras las grabaciones de Operación Pacífico, que serán en total alrededor de medio año, Mark Tacher decidió meterse de lleno en este tipo de producciones, no sólo como actor, sino con la creación de su propia firma, Imagen de los sueños, con la cual está desarrollando producciones para ofrecer a diversas plataformas. "Lo más seguro que para febrero estaré viviendo en Los Ángeles y que poco a poco vaya creciendo el network", concluye.