Martin Scorsese reúne a los criminales más poderosos en El irlandés

Con la película El irlandés, Martin Scorsese vuelve a las andadas. El director de cintas como Buenos muchachos, Pandillas de Nueva York y Casino recrea en su primer trabajo para la plataforma de streaming Netflix el tema de la mafia, con sus actores de cabecera Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci.

La cinta es la apuesta de Netflix para hacerse presente en la carrera hacia el Oscar, así como el año pasado lo fue Roma de Alfonso Cuarón. Es por eso que el filme llegará a las salas cinematográficas antes de su estreno en línea el 27 de noviembre, confirmó el productor mexicano Gastón Pavlovich.

“Sí saldrá en cines mexicanos. En particular estoy llevando la parte (de distribución) de México, próximamente vamos a afinar los detalles y a ver qué tanto espacio vamos a tener en el país. Lo podré anunciar en algunas semanas”, comentó el productor en entrevista.

Pavlovich, quien también produjo Silencio, el filme anterior de Scorsese, aseguró que existe la posibilidad de que alguno de los actores o el propio director puedan visitar nuestro país para presentar la película aquí. “Lo estoy intentando, quiero traerlos a México y ahora que estemos en Nueva York juntos vamos a empezar esta negociación”.

El irlandés tuvo su premier mundial este fin de semana dentro del Festival de Cine de Nueva York, donde estuvo presente el elenco encabezado por Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci.

La cinta basada en el libro I heard you painthouse, del abogado Charles Brandt, sigue la vida de Frank Sheeran (De Niro), un asesino a sueldo que recuerda sus historias en la mafia con los personajes más relevantes del siglo XX, en particular con su amigo Jimmy Hoffa (Pacino), un activista sindical y su amigo, quien desapareció misteriosamente y cuyo caso no fue resuelto.

“Esta película es muy similar a El padrino, tiene ese mismo estilo, esa misma historia y esencia. Creo que mucha gente se va a llevar un gran gusto de ver El irlandés, sobre todo si les gusta un cine más de los 70, que cuenta una gran historia con mayor profundidad.

LABOR TITÁNICA

De acuerdo con Gastón Pavlovich, este filme requirió de seis meses de rodaje y casi dos años de postproducción, contó con un presupuesto estimado de 159 millones de dólares.

“En gran parte por la nueva tecnología que se utiliza, con la que puedes rejuvenecer a los actores. Así que en vez de usar prostéticos o maquillaje, a los actores los vas a ver más o menos desde sus 40 hasta sus 90 años de edad, pero con un cambio de pura tecnología. Y como el buen artesano que es Scorsese le dedicó detallito a detallito para que esto saliera lo mejor posible”.

El productor aseguró que sin la ayuda de la plataforma de streaming, difícilmente Martin Scorsese hubiera podido realizar una película de esta magnitud.

“Nos dimos cuenta que para el calibre del proyecto que él quería hacer, se requería una producción como la de Netflix por la cantidad de dinero que pudieran invertir, sino no hubiera sido posible.

“El paquete que yo traía sin ellos era gigantesco, muy complicado, hasta que llegaron ellos se resolvieron muchas cosas y Scorsese pudo hacer más de lo que pudiera haber hecho con cualquier otro estudio o productoras", dijo.

Pero la negociación no fue sencilla, recuerda Pavlovich, pues se tuvo que sentar a negociar no sólo con el talento, sino con sus abogados, para llegar a un acuerdo que fuera viable para todos.

Además, reveló que para Martin Scorsese era muy importante poder realizar este filme, pues era como cerrar un ciclo de vida con sus amigos. Con Robert De Niro y Joe Pesci pudo trabajar en las películas Buenos muchachos, Casino y Toro Salvaje, mientras que esta es la primera vez que integra al equipo a Al Pacino.

“Significaba para Scorsese cerrar un ciclo de vida importante para él. Hacer una película con sus amigos, del tema que más le gusta (la mafia, pero con su tono, diferente a lo que ha hecho anteriormente”, compartió el productor mexicano.

Antes de que El irlandés estrene en México, Gastón Pavlovich estrenará en nuestro país el 4 de octubre la cinta 108 costuras, película protagonizada por Kuno Becker, José Ángel Bichir y Ximena Navarrete sobre dos jóvenes que persiguen su sueño en el mundo del béisbol. La película tuvo su estreno en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara.