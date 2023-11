Melissa Barrera se pronuncia tras su despido de Scream 7: el silencio no es una opción para mí

Luego de que la revista Variety diera a conocer que Melissa Barrera había sido despedida de la película Scream 7, al no tolerar sus comentarios sobre el conflicto bélico en Gaza, la mexicana se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un storie para manifestar su postura asegurando que en primera instancia condena tanto el antisemitismo y la islamofobia, así como el odio y los prejuicios, por lo que para ella ha sido importantes usar su plataforma para ser escuchada y crear conciencia.

"En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan", escribió.

De igual forma, destacó que sin importar la religión, raza, orientaciñon sexual o nivel socioeconómico, todas las personas tiene los mismos derechos como la libertad y por la cual nadie debe estar por encima.

"Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas", continuó.

Finalmente, aseguró que seguirá defendiendo quienes más lo necesitan y que el silencio nunca será una opción para ella.

"Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré defendiendo a quienes más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad; por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí", concluyó.

¿Qué hizo Melissa Barrera?

La mexicana fue despedida por la productora de la cinta Spyglass, al no aceptar que expresara su opinión sobre la Guerra entre Palestina e Israel.

Barrera se había pronunciado en varias ocasiones a través de sus redes sociales a favor de Palestina asegurando que ella, "al venir de un nación también conolizada", entendía la situación por la que estaban pasando y que "Palestina debía ser libre".

En otra ocasión, Melissa cuestionó el hecho de que "los medios de comunicación sólo mostraban el lado israelí" del conflicto y no el de los palestinos.

Finalmente, la polémica ha dividido opiniones en redes sociales, donde una parte apoya a Melissa y a la libre expresión no sólo sobre este tema sino de temas en general, creando el hashtag #JusticiaParaMelissaBarrera; mientras que otra parte está a favor de que haya sido despedida de la película por su apoyo a Palestina frente al conflicto armado que mantiene con Israel.