Michael Jackson y su historia de cómo se salvó de morir en las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos vivió uno de los sucesos que marcó su historia reciente: el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, tragedia donde murieron casi tres mil personas, y de la que Michael Jackson también pudo ser víctima.

El World Trade Center se encontraba en Nueva York EU y constaba de 11 pisos, por lo que era normal encontrar una gran afluencia de gente dentro del lugar y en sus alrededores.

De tal manera que al ser atacado por un grupo terrorista de Al Qaeda, hubo un saldo alto de muertos, personas heridas, algunas que permanecen en calidad de desaparecidas y otras a las que nunca se pudo identificar.

Pero alrededor de este acontecimiento algunas personas cuentan anécdotas sobre cómo algo los hizo llegar tarde al lugar o posponer sus citas, entre ellas la versión que cuenta el hermano de “el rey del pop”, sobre cómo este se salvó de morir en las Torres Gemelas.

¿Qué salvó a Michael Jackson de llegar a las Torres Gemelas?

En septiembre del 2001 Michael Jackson se encontraba en la ciudad de Nueva York pues ofreció una serie de conciertos en el Madison Square Garden, y aprovechando su estadía en esta ciudad agendó una cita de negocios el 11 de septiembre en el piso más alto de una de las Torres Gemelas, aunque nunca llegó a esta porque se quedó dormido.

Según la historia que cuenta su hermano, Jermaine Jackson, en el libro “You Are Not Alone: Michael: through a brother's Eyes”, la noche anterior a sus cita, la mamá del cantante lo visitó a altas horas de la noche en la habitación del hotel, sin saber del compromiso que tenía su hijo al día siguiente.

Así, tras algunas horas conversando Michael se quedó dormido y despertó tarde para llegar a su cita.

"Afortunadamente ninguno de nosotros tenía idea de que Michael debía asistir a una reunión esa mañana en la cima de una de las Torres Gemelas", destacó en su libro.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, por una supuesta sobredosis.