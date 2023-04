Michelle Obama sorprende como corista en concierto de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen sorprendió a España con su regreso a los escenarios con una gira por Europa, pues este viernes se presentó frente a 60 mil personas en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Los fans del cantante estaban emocionados, pero más aún por las coristas que lo acompañaron en la canción "Glory Days": Michelle Obama, exprimera dama de EU y Kate Capshaw, la actriz estadounidense.

Te podría interesar: Paz Vega estrena Rita, su opera prima en cine

Entre el público también estaba presente el exmandatario del país norteamericano, Barack Obama y el actor Steven Spielberg, pareja de Capshaw, aunque no se les vio demasiado, la gente cree que pudieron estar camuflados pues había una gran cantidad de guardaespaldas repartidos en el recinto.

En los videos que han compartido en redes sociales los asistentes, se ve a las coristas felices, Michelle Obama incluso estaba tocando un pandero.

Gossip Rosalía enamora al Zócalo con “La Llorona” estilo flamenco (VIDEO)

Incluso Andrew Weinstein, delegado de EU, comentó en sus redes sociales que ver a Michelle cantando en dicho concierto, "es probablemente lo mejor que verás en el día".

.@MichelleObama singing and dancing with @springsteen in Barcelona is probably the best thing you’ll see all day.



pic.twitter.com/MVTCNP8CaW — Andrew Weinstein (@Weinsteinlaw) April 29, 2023

No se sabe si fue una actuación planeada o fue algo que surgió en el momento sólo por diversión, pues en días anteriores se había visto a ambas parejas paseando por las calles de España.

El expresidente de EU Barack Obama viajará este sábado a Zúrich, Suiza para participar en un ciclo de conferencias, tras asistir al concierto de Bruce Springsteen.

El cantante que acaba de cumplir 73 años, cumplió las expectativas y seis años después de su última presentación en España volvió a conquistar al público durante tres horas de concierto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El "boss", como también es conocido repite concierto este mismo domingo en el estadio Olímpico antes de irse a Irlanda, su siguiente parada en una gira por Europa.