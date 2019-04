Morgan Freeman busca a Dios en la Tierra

Con una mirada tolerante y reflexiva, La historia de Dios vuelve a la pantalla chica para seguir resolviendo los enigmas más importantes que la humanidad ha perseguido. El diablo, la reencarnación, el pecado serán algunos de los temas que se pondrán en la mesa y su conductor, Morgan Freeman tendrá un encuentro con una deidad en persona.

“Fuimos a Katmandú en Nepal y conocimos a Kumari, una niña de cuatro o cinco años que es una diosa viviente, es algo increíble. Ella fue elegida a esa edad y será la reencarnación de un Dios hasta que alcance la pubertad” adelanta James Younger, productor ejecutivo de la serie en conferencia telefónica.

Sin embargo la Diosa “no tiene permiso de mirarte o sonreír porque sería de mala suerte”, pero el actor logró recoger la experiencia de una Kumari anterior quien le explicó “qué tan difícil es ser considerada como un Dios y después ser un humano de nuevo, es algo muy fascinante, y que vale mucho la pena ver”, asegura.

Cuando Younger habla hay una especie de sabiduría en sus palabras, en su discurso se asoma una preocupación no precisamente religiosa, sino humana sobre el curso que ha tomado sociedad.

Uno de los impulsos para generar esta serie, fue la violencia a la que los hombres se enfrentaban por motivos religiosos. “Parecía que el mundo estaba siendo separado, esto fue en el momento en que ISIS y Al-Qaeda estaban en aumento y cuando había una gran división entre el cristianismo y el islam, entre el judaísmo y el islam, e incluso en los EU con la derecha e izquierda, así que había mucha división relacionada con la religión”.

Sin embargo, los productores creían que las religiones tenían más cosas en común de lo que la gente cree. “Claro que hay diferencias en algunas reglas y regulaciones de la vida diaria, pero todas las religiones han buscado respuestas a las grandes preguntas, persiguen que la gente tenga una mejor vida, ser mejores unos con otros, ser amables con sus vecinos, entonces, queríamos explorar eso y probar que era cierto, y creo que lo encontramos” asegura Younger.

Con una visión unificadora, La historia de Dios es una serie dirigida a todo tipo de personas, desde quienes creen en una deidad, en la ciencia o quienes simplemente no creen en nada.Desde el punto de vista del productor, “las personas están desesperadamente hambrientas de información, de ver al mundo de una manera que demuestre que tenemos un futuro común juntos en el que podamos compartir creencias a través de grandes divisiones culturales”, explica Younger.

No obstante, el camino no ha sido del todo sencillo, uno de los problemas técnicos a los que se enfrentaron durante la filmación fue el trabajar con Morgan Freeman, pero no por su personalidad sino que “Morgan es definitivamente una estrella, entonces las dificultades vienen en la logística, el tener que filmar en espacios públicos como iglesias, templos o la calles, hacía que de vez en cuando fuéramos atestados por multitudes, todos tienen un teléfono ahora, y todos quieren obtener una foto”, comenta con humor el productor.

Sin embargo, considera que el actor compensa esa situación “con su manera de involucrar a la gente, es un conversador magnífico y un gran entrevistador, su presencia hace más fácil para nosotros el poder hablar con gente importante en algunas organizaciones religiosas por su renombre,

así que, en general, es una gran ventaja”.

La tercera temporada intentara resolver las preguntas en torno al diablo, las visiones, los dioses en la tierra, el pecado, las leyes sagradas y los secretos divinos. “Nos centramos en contar historias personales de transformación a través de la fe, y creo que lo encontrarán fascinante”, finalizó Younger.

La serie producida por Revelations Entreteinment para National Geographic se transmitirá a partir de hoy a las 21:00 horas. Cada uno de los seis episodios que la compone, se centra en una interrogante diferente sobre la relación del humano con lo divino.

Cita: “Las personas están desesperadas de ver al mundo de una manera que demuestre que tenemos un futuro común juntos en el que podamos compartir creencias a través de grandes divisiones culturales”