No fue mi Culpa refleja el viacrucis de mujeres desaparecidas y violentadas

En la serie No fue mi culpa, Mariana llega al ministerio público para denunciar la desaparición de Lili, su hermana. El funcionario que le toma su declaración, un hombre con un montón de archivos apilados que guardan casos similares, le pregunta datos para comenzar la investigación.

Cuando escucha que Lili se desempeñaba como edecán las cosas cambian. Las preguntas "¿cómo iba vestida? ¿a qué hora salió? ¿en qué estado estaba?" aparecen señalando a Lili como la culpable de su propia desaparición.

Gossip Retratan a la clase media con serie protagonizada por Gabriela de la Garza

"Ninguna violencia se puede justificar con la manera de vestir, de hablar o de ser de cualquier persona", dice Paulina Gaitán, quien interpreta a Mariana en esta serie disponible en la plataforma de streaming Star+.

"Desgraciadamente somos víctimas de este machismo que existe no sólo en México sino en toda América Latina, algo que intentamos romper. Vamos lento, pero ahí vamos", asegura la actriz.

No fue mi culpa es una serie que a través de los ojos de Mariana, va narrando diversas historias sobre mujeres desaparecidas o que han sido violentadas en México. Su título refiere a los señalamientos que muchas veces las autoridades o la propia sociedad hace cuando una mujer es atacada por su forma de ser o de vestir.

"Es un tema necesario, tenemos que hablar de él y unirnos para ser parte de este movimiento y causa. Al hacer la serie me encontré con esta idea de que si no ves estos casos no pasa nada. Pero no es así, eso está mal.

Tenemos que mirar, tomarnos el tiempo y ser más empáticos con las personas que viven estas situaciones".

A Paulina Gaitán la acompaña Damián Alcázar, quien en la serie interpreta a Pedro. Este hombre forma parte de una organización de padres que con sus propios recursos realizan la búsqueda de sus hijos o familiares desaparecidos, mayormente en fosas clandestinas.

"Es un asunto social brutal que por los últimos años ha sufrido este país lleno de despojos, engaños, frustraciones que han propiciado ese crecimiento del narco y los grupos delincuenciales, sean de la delincuencia común o de cuello blanco que han participado en esta violencia del pueblo mexicano y de Latinoamérica", dice el actor.

Alcázar, asegura que el tema de la violencia contra las mujeres ha sido reorientado a un tema político. "Son tiempos de cambios fundamentales. El tema se ha politizado como todos los temas, pero a la larga creo que va a ser benéfico. No importa si ahora se está atacando al gobierno porque no hace nada o es irresponsable, cuando la responsabilidad responde a los años anteriores que nos han dejado esta brutal realidad que no se puede contener porque es una avalancha.

"No porque entre (al gobierno) otro señor, los matones van a decir que no van a matar. Hay profesionales del asesinato, cosa que antes no existía. El tema es escabroso, pero tratándolo con respeto y calidad en toda la realización (de esta serie), podemos conseguir que la gente se sensibilice con el tema", concluyó.