No todo es tabajo, los integrantes de Lemongrass se divierten a lo grande

Aunque ya no sean los pequeños que cantaban Mi mundo gira contigo hace tres años, los integrantes de Lemongrass no olvidan lo bien que la pasaban el Día del Niño. Unos jugando y otros comiendo, pero todos muy emocionados de vivir una fecha tan especial.

Autodefinida como una “niñota”, Sophie recuerda que el Día del Niño era una fecha para “divertiste, una fecha para ti como niño, para salir a jugar con tus amigos, ir al parque, era un día especial porque no tenías que hacer ninguna responsabilidad ni tarea, era divertirte al 100 por ciento y comer con tu familia”.

“Es padre que tengas tu día”, dice Yael. “Como niño hay fechas que esperas como Navidad, los Reyes Magos, y está padre tener un día para ti como niño, para divertirse y salir a jugar, que se conozcan unos a otros. Pero también es un día en el que como joven-adulto también te divierten. Es un día de pura felicidad y a quién no le gusta un día así”.

Aunque cada uno tiene recuerdos muy distintos sobre este día, a Sophie le viene a la mente un año en el que se portó mal, “no recuerdo por qué, pero estaba en mi casa y no habíamos salido. Y mi mamá de la nada tuvo corazón de pollo y me trajo unos de esos dulces que son unas obleas sobre los que pintas, yo era fan, y me dio uno que era como una edición especial, enorme y recortada como dinosaurio.

"Aunque no fue un Día del Niño tan extravagante me encantó el detalle de comerme ese dulce”, dice.

Quien ya tenía una tradición para celebrar este día era Yael, quien “iba a la escuela donde hacían un convivio y te daban una bolsita de dulces, no había clases ni nada, sólo era eso. Luego salía y nos íbamos a comer. Después mi mamá se juntaba con sus amigas en el McDonald’s y yo me quedaba jugando con los niños hasta como las 10 de la noche que cerraban”.

Ahora que transitan camino a la adolescencia, los jóvenes admiten que la niñez fue una época muy divertida, e invitan a sus fans a que la disfruten al máximo. “Siempre vivan su etapa, no se adelanten a sus edades, sino luego haces cosas como grande y cuando ya tienes edad para hacerlas ya no las quieres hacer”, bromea Sophie. “Yo les digo que se diviertan, que se la pasen padre en su día, porque de niño me la pasaban increíble y no me importaba nada. De niño te puedes liberar y creo que es la etapa más divertida de tu vida”, agrega talentoso Yael.

Este año va a ser diferente para el grupo, porque en vez de salir a jugar pasarán el día ultimando los detalles de su concierto para el 12 de mayo en la Arena Monterrey. “Es un show totalmente nuevo, con nueva producción, con nuevos vestuarios, nueva música. Antes traíamos pistas y ahora será con músicos en vivo, es un cambio totalmente diferente para nosotros. Y como estamos en ensayos intensivos nos la pasamos jugando”.

Además de este proyecto, el grupo prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo. Asimismo continúan en la promoción de su tema La La La, con el que incursionaron en el género urbano en colaboración con Joey Montana.