Actriz de Televisa, Verónica Jaspeado revela que fue parte de la secta NXIVM

La secta NXIVM que convertía a las mujeres en esclavas sexuales de su líder Keith Reniere, quien fue llevado a prisión en 2020 y condenado a 120 años de presión por tráfico sexual en Estados Unidos, ha vuelto a ser tema de conversación, esta vez, porque la actriz de Televisa, Verónica Jaspeado reveló que ella también fue una víctima de la organización.

El martes pasado, Jaspeado fue entrevistada por el equipo de Ventaneando y contó su testimonio sobre el tiempo que cayó en las redes de Reniere.

Puedes leer: De la fama al infierno: Actriz Allison Mack ya está en la cárcel por caso NXIVM

“Es fuerte y real, si me animé a hablar es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho. Yo decía ‘me libero de todo eso’, pero una parte de mí decía ‘si mi experiencia le puede servir a otras personas, me aguanto mi vergüenza”, expresó.

La actriz quien formó parte de la famosa telenovela de los 90, DKDA: Sueños de juventud, fue manipulada psicológicamente, fue sometida a marcar su piel con las iniciales de la secta y también tuvo encuentros íntimos con Keith.

Verónica relató que la última decisión que tomó libremente fue ser parte de NXIVM, después de eso ya no tuvo voz y se convirtió en una "mujer obediente".

La actriz contó que puede ser fácil caer en este tipo de cultos, porque quienes los organizan, tienen una gran capacidad para detectar las vulnerabilidades de las personas, y aseguró que, aunque las personas duden de que algo así les sucedería, podría pasarles, ya que existen personas con malas intenciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Jaspeado (@verojaspeado)

Mundo Dan cadena perpetua a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM

“Ese pensamiento de ‘A mí nunca me pasaría’ es el primer paso con el cual sí te podría pasar, no estamos vacunados y es importante darnos cuenta de que hay mucha gente mala”, dijo Jaspeado.

La famosa participó en el documental producido por HBO, llamado "The Vow", que recoge los testimonios de varias mujeres que fueron víctimas de NXIVM. En octubre pasado, cuando Verónica publicitó su colaboración en esa producción dijo que era difícil contar todos los detalles de su experiencia y que no era un personaje, era ella contando su vida.

“Es difícil invitarlos a ver esta docu serie en la que participé. Porque no es un personaje, soy yo compartiendo la experiencia más dura que he vivido. Imposible abarcar el tema con todos los detalles, sin embargo el contexto está super bien explicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el documental ella contó que estaba orgullosa cuando la invitaron a ser parte de la secta, pero decidió abandonarla porque se dio cuenta de que estaban atentado contra sus garantías.

“Al principio estaba muy orgullosa de que me hubieran invitado, hasta que me amenazaron con quitarme mis garantías. Cuando eliges ser parte de esto, es tu última decisión, pues estás dando un voto de absoluta obediencia, y te dan un acuerdo, que es una parte importante. En cualquier momento que dijeras "Ya no quiero, ya no quiero" , te decían, "Tu lo elegiste y tenemos tu garantía’. Estaba dispuesta a tener una garantía porque no iba a ser chantajeada, es por lo que lo dejé" manifestó Jaspeado.