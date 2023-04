Andrea Duarte reconoce haber sufrido violencia doméstica por parte de Bryan Andrade

Andrea Duarte utilizó sus redes sociales para confirmar las revelaciones hechas por Ricardo O'Farrill durante una transmisión en vivo la madrugada del domingo, en donde el standupero denunció abusos y amenazas provenientes de varios comediantes mexicanos.

Entre las personas que salieron a relucir en los video de O'Farrill se encuentra Bryan Andrade, quien es productor y manager del famoso podcast La Cotorrisa, a quien acusó de ser un violentador de su aún esposa, Andrea Duarte.

“Bryan, el manager de su vato al que explota y que si ahorita ese wey no renuncia, eventualmente va a renunciar cuando suceda la demanda de Andrea porque yo sé que la violentó físicamente, la violentó verbalmente”, aseguró Ricardo.

Andrea Duarte confirma ser víctima de violencia doméstica

Andrea Duarte aprovechó la polémica destapada por Ricardo O'Farrill, para denunciar la violencia que vivió a lado de Bryan Andrade mientras vivieron juntos.

A través de sus redes sociales, publicó historias y fotografías que demostraban los golpes que recibió de parte Andrade y contó lo difícil que fue todo el proceso para ella.

Andrea Duarte mostró fotografías de los golpes que recibió de parte de su expareja. l Foto: IG @andreadomeda

En un hilo de Twitter, Andrea dio detalles del maltrato del que fue víctima, por ejemplo, que Bryan le puso un Gps en su coche para tenerla vigilada, la corrió de su casa sin darle explicaciones, se quedó con sus pertenencias y su mascota de quien hasta ahora, no ha vuelto a saber.

El día 31 de Octubre del 2022 llegué a la casa donde vivíamos juntos y el señor le había cambiado la chapa a la casa donde vivíamos juntos sin darme ninguna explicación. Quedándose con toda mi ropa, pinturas, muebles y hasta mi perrita (Que hasta la….) — Andrea Duarte (@andreadomeda) April 24, 2023

También dio a conocer que Bryan Andrade se ha negado a tener comunicación con ella y por lo tanto no puede divorciarse de él.

En su cuenta de Instagram, Andrea también contó su versión por medio de historias, en donde agradeció el apoyo de su familia y amigos quienes la ayudaron a reponerse del abuso físico y verbal que vivió de parte del manager de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky.

"Sí sufrí de violencia física, psicológica, económica con esta persona, lamentablemente todavía estamos casados. Yo qué más quisiera haber terminado todo este asunto legal con él, pero me la ha puesto bastante complicada”, dijo Andrea.

Por último, agradeció a Ricardo O'Farrill por haber hecho público su caso, ya que otras personas lo sabían y nunca dijeron nada. Además, dijo entender por qué el comediante había explotado contra sus colegas y le deseó lo mejor.

"Reconozco mucho los huev*s que tuvo Richie de haberlo destapado en público, lo que mucha gente no hizo y gracias por haberme dado esa voz porque mucha gente no lo hizo y no lo ha hecho hasta el momento. Entonces gracias Richie, que dios te bendiga, espero que estés muy bien, obviamente entiendo que explotaste, pero te deseo lo mejor”, expresó la joven.